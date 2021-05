Oltáskaravánokat szerveznek Háromszéken

• Fotó: MTI/Balázs Attila

Kifejtette, eddig a háromszéki oltásközpontokban 61 ezer személyt immunizáltak, ami a felnőtt lakosság egyharmada, de máshonnan is érkeztek oltakozni Kovászna megyébe, erről azonban egyelőre nincs pontos kimutatás. Boricean kifejtette, országos szinten csökkent a immunizálás ritmusa, elsősorban a falvakon, ezért az egészségügyi igazgatósággal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel egyeztetnek, hogy „kivigyék a vakcinát vidékre”.

Az önkormányzatok bevonásával oltáskaravánokat szerveznek, az elsőt május 26-án, szerdán Mikóújfaluban.

Arra törekszünk, hogy a megye minden régiójába eljussanak a karavánok, hiszen akik távolabb laknak az oltásközpontoktól, nehezebben veszik rá magukat, hogy beadassák a vakcinát, valószínű ez is az egyik oka annak, hogy a vidékiek körében alacsonyabb az átoltottság

– mondta az alprefektus. Zajlanak az egyeztetések a Sepsi Value Centerrel arról, hogy egy következő hét végén háromnapos oltási maratont szervezzenek, ahol előjegyzés és sorban állás nélkül, minden személyi igazolvánnyal jelentkező, 18 évnél idősebb személy megkaphatja a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakcinát. Tervezik, hogy május 31-én és június elsején oltásmaratont szerveznek a 16–18 éveseknek. Ráduly István prefektus rámutatott, „minden követ meg kell mozgatni”, hogy ne lassuljon az immunizálás üteme.

„A nagyobb baj vidéken van, ezért ki fogjuk vinni az oltást az emberekhez” – mondta a prefektus, aki egyeztetett a polgármesterekkel, az egyházak képviselőivel is erről. A háziorvosok képviselőit is megkeresi, hogy minél nagyobb számban vonják be az akcióba az orvosokat. „Csak az oltással győzhetjük le a járványt, akkor nyerhetjük vissza normális életünket, ha elérjük a nyájimmunitást” – szögezte le a prefektus. Hozzátette, a kormányhivatal honlapján már magyar nyelven is elérhető minden, a járvánnyal kapcsolatos tájékoztató anyag, hiszen fontos, hogy az emberek ezekhez az információkhoz anyanyelvükön férjenek hozzá.