Okoz némi bonyodalmat az utolsó tanítási héten szervezett vizsgaidőszak

A tanév utolsó hetében szervezték idén a nyolcadikosok országos képességvizsgáját, amely sok iskolában bonyodalmat okoz. Utolsó héten még tanítanak az iskolákban, elmaradt felmérőket írnak, felelnek, ráadásul az érdemfokozatra is most készülnek a pedagógusok.

Archív • Fotó: Veres Nándor

Maros megyében 110 vizsgaközpontban kezdődött hétfő reggel 9 órakor román nyelv és irodalomból a nyolcadik osztályosok országos képességvizsgája. Szerdán matematikából, csütörtökön pedig magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak. A tanfelügyelőség honlapján tájékoztat arról, hogy

valamennyi iskolában biztosítani kell a tanulóknak és a felügyelő pedagógusoknak a vizet, illetve egészségügyi ellátást,

ha netán szükség van rá. A vizsga 120 percet tart, sem a tanárok, sem a diákok nem vihetnek be a terembe telefont, könyvet, vagy újságot, a vizsga megkezdése előtt erről jegyzőkönyvet írnak és azt aláíratják mindenkivel.

Pénteken tájékoztatták a tanfelügyelőségen az iskolaigazgatókat és a felügyeletet vállaló pedagógusokat a hétfőn kezdődött vizsga lebonyolításáról. Mátéfi István, a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója lapunknak úgy értékelte,

idén sokkal jobban sikerült megszervezni a vizsgát az előző évekhez képest, bár az zavaró, hogy előrehozták a tanév utolsó hetére.

Sokan most írják meg az elmaradt felmérőket, illetve még felelnek. A fokozati vizsgára jelentkező pedagógusoknak is most kellene készülniük. Egyszerre túl sok mindent szeretnének ezen az utolsó tanítási héten elvégeztetni, ez azt jelenti, hogy az év elején nem készítették el a teljes tanévre vonatkozó programot – mondta az igazgató.

A nyolcadikos tanulók hétfő reggel 8 órára mentek az iskolába, hogy fél 9-ig elfoglalhassák helyeiket az osztálytermekben. A vizsgaalapok kiosztása után már nem léphetett be senki a terembe. A vizsgatételt minden iskolában az informatikus tölti le és sokszorosítja egy erre a célra berendezett és videokamerákkal felszerelt teremben. Hasonlóképpen az osztálytermeket is úgy kell bekamerázni, hogy valamennyi tanuló, a felügyelő pedagógus, illetve, ha valaki belép a terembe, az is látható legyen. Reggel 9-kor kiosztották a tételeket és a tanulók hozzákezdtek a feladatok megoldásához.

Valamennyi dolgozatot lepecsételnek – az erre a célra készült pecséteket is átadták a tanfelügyelőségen –, majd a dolgozatokat a tanfelügyelőségre szállítják, ahonnan továbbviszik abba a megyébe, ahol majd a javítást végzik.

Mátéfi István lapunknak arról is beszélt, hogy nem állta meg a helyét az a feltételezés, miszerint azért hozták egy héttel korábbra a vizsgákat, hogy ne kelljen a pedagógusoknak fizetni a felvigyázásért.

A tanárokat megfizetik a pluszmunkáért

– mondta.



A Bernády György Általános Iskolában három nyolcadik osztály vizsgázik a héten – két magyar és egy román –, tudtuk meg Kupán Edit iskolaigazgatótól. Az 1–4. osztály külön épületben működik a Bernádyban, ezért nem okoz különösebb nehézséget a vizsga megszervezése. A többi diák nem reggel, hanem déli 12-kor kezdi a tanórákat. Így a felügyelet is könnyebben megoldható, hiszen a tanárok délelőtt felvigyáznak, délután pedig megtartják tanóráikat.

A 9. osztályba a kisérettségi eredményeinek alapján történik majd a beiratkozás. Az a tanuló, aki a tanév végén valamelyik tantárgyból nem érte el az átmenő jegyet és nyáron pótvizsgázik, ősszel felvételizhet abba a középiskolába, ahol maradt üres hely.

A Bolyaiban nyolc 12. osztály ballagott el májusban, ezért nem okoz nehézséget megfelelő osztálytermet biztosítani a nyolcadikosok számára – tudtuk meg az igazgatótól. Két osztály vizsgázik, az egyik a Bolyai, a másik a katolikus iskolából átjött osztály – tájékoztatott Mátéfi István.

Az osztálytermek videokamerákkal való felszerelésére még február-márciusban felhívta az oktatásügyi minisztérium az iskolák igazgatóinak a figyelmét, hogy amennyiben nem elégséges, vagy nem megfelelő a felszerelés, időben szerezzék be azokat.

A kamerák beszerzése a polgármesteri hivatal költségvetését terheli.

A Bolyaiban húsz terem bekamerázására van lehetőség, az idén csupán elosztókat, hosszabbítókat kellett vásárolniuk, ami nem terhelte meg túlságosan a költségvetést – mondta az igazgató.

A hétfőn kezdődött kisérettségin, a román nyelv és irodalom vizsgán aki nem jelent meg, az nem vehet részt szerdán a matematika vizsgán sem. Csütörtökön magyar nyelv és irodalom vizsgával ér véget az országos felmérő.

A korrupció kiküszöbölése érdekében az állampolgárok a 0800801100-as zöld számon jelezhetik, ha bármilyen törvénytelenséget észlelnek a vizsgaidőszak alatt.