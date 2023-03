Okostantermek a háromszéki vidéki iskolákba is

„A pályázat keretében Kovászna megyében 30 számítástechnikai labort fogunk felszerelni a digitális eszközöktől a bútorokig, ezenkívül oktatási segédanyagokat vásárolunk a projektben résztvevő tanintézményeknek, óvodai termeket is felszerelünk.

Az informatikai laborok mellett a pályázat tartalmazza 22 természettudományi laboratórium felszerelését – nevezhetjük okoslaboroknak is ezeket –, hiszen specifikus bútorok és speciális oktatói segédanyagokat, köztük különféle digitális eszközöket tartalmaznak, ezenkívül szaktermek, tanácsadói, pszicho-pedagógiai irodákat is kialakítunk”

Nemrég kérték be tőlünk a szükséges adatokat, de nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen ezáltal nemcsak az alsó- és felsőcsernátoni iskolák, hanem a községünkhöz tartozó ikafalvi és albisi tanintézmények is teljesen új bútorzatot, okostáblákat kapnak. A vidéki gyerekek is megérdemlik, hogy a legjobb körülmények között tanuljanak”