Okos válasz a pofátlanságra

Az új gyűjtőpontok már elektronikus kártyával fognak működni – ezeket majd kiosztják a szemételszállításért fizető lakóknak –, így remélhetőleg megszűnik az említett probléma és az ebből fakadó viták. Mindemellett a környék is rendezettebbé válik.

Lőrincz rámutatott, az új tározókból kettőt-kettőt helyeznek el négy helyszínen – így a kapacitás is biztosan elegendő lesz a lakók kiszolgálására. A projekt összértéke 110 ezer euró, amit teljes egészében a támogatásból finanszíroznak. A városvezetésnek csak annyi dolga lesz, hogy előkészítsék a helyszíneket. Bíznak benne, hogy idén sikerül lefolytatni a tározók beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást.

A polgármester arról is beszélt, hogy Hargita Megye Tanácsával társulva hasonló pályázatot nyújtottak be az Országos Helyreállítási Terv programjában (PNRR), s ha itt is sikerrel járnak, akkor a város kevésbé sűrűn lakott részein is elhelyezhetnek okos hulladékgyűjtőket. Lehetőség lesz továbbá Bányatelepen és Homoródfürdőn is létesíteni ilyen tározókat.