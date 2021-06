Odébb kerültek a helységnévtáblák, csökkentettek a sebességhatáron

Egyes helyszíneken csökkent a települések belterülete, máshol azonban nőtt a tavaly elfogadott új általános területrendezési terv (PUG) nyomán Farkaslaka községben. Nyikómalomfalván és Farkaslakán a helységnévtáblák helyszínét is megváltoztatták az országutakon, emiatt pedig sebességkorlátozásokat léptettek életbe.

Elköltöztették Farkaslaka helységnévtábláját, és új sebességkorlátozást vezettek be • Fotó: Erdély Bálint Előd

Amerre terjeszkedtek a települések, azokba az irányokba növelték a belterületet, ahol pedig csak kertek, esetleg mezőgazdasági területek vannak, ott csökkentették ezt a részt a törvényeknek megfelelően – jelezte lapunknak Kovács Lehel farkaslaki polgármester a tavaly elfogadott PUG-gal kapcsolatban. Mint mondta,

nem mindenkinek tetszett, hogy külteleknek minősítették át a földjét, de az intézmény igyekszik zonális területrendezési tervekkel (PUZ) orvosolni a problémát, ha valaki építkezni szeretne.

Arra kérik a lakókat, hogy kézzel írott kéréssel jelezzék a polgármesteri hivatal munkatársainak a hasonló gondokat. „Az érintettek megértését kérem, de muszáj volt a jogszabályoknak megfelelően elkészíteni a PUG-ot” – fogalmazott az elöljáró. Egyébként mindent számba véve nagyjából száz hektárral nőtt a község belterülete.

Csökkenteni kell a sebességet

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a farkaslaki helységnévtábla több mint ötszáz méterrel került messzebb a 13A jelzésű országúton a Kalonda-tető irányába, itt pedig új sebességkorlátozást vezettek be, aminek betartását szigorúan számon is kéri a rendőrség. Kovács rámutatott, a megfelelő hatósági engedélyek beszerzése után történt a változtatás, amely az új PUG-gal is összhangban van. Ebbe az irányba

szerettek volna ugyanis építkezni a lakók, valamint a vállalkozók is kérték egy ipari zóna létrehozását.

Utóbbit a polgármester is fontosnak tartotta, hiszen szeretné, ha a településen belül üzemelő cégeket az új helyszínre költöztetnék, éppen a helybéliek nyugalma érdekében. Nyilván a tábla elmozdításával együtt a biztonságos közlekedés érdekében a sebességkorlátozásról is dönteni kellett. Ennek értelmében

a településen most már 70 km/h helyett 50 km/h-val lehet közlekedni, ahol pedig 90 km/h volt a megengedett sebesség, ott 70km/h lett az új felső határ.

„Figyelni kell az útjelzésekre a kellemetlenségek elkerülése érdekében. Sok baleset volt például Farkaslakán a letérőknél, ezért döntöttek a rendőrök a szigorúbb korlátozás mellett” – szögezte le a polgármester.

Hasonló volt a helyzet egyébként Nyikómalomfalván is, ahol a Szentlélek felőli helységnévtáblát szinte az országutak kereszteződéséig költöztették ki. Ennek értelmében most már legtöbb 50km/h-val lehet közlekedni annak hatáskörében.