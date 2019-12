Nyulat, gólyát, lovat, medvebocsot mentettek idén a tűzoltók

Idén tíz esetben mentettek meg veszélyben levő állatokat a Kovászna megyei tűzoltók. Különleges bevetés volt egy kútba esett medvebocs megmentése is.

Fán ragadt cicákat is mentettek a tűzoltók. Archív • Fotó: Kovászna megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Minden esetben a legnagyobb szakértelemmel és odaadással végzik a feladatukat, akkor is ha egy állat életét kell megmenteni – számolt be Marius Tolvaj a Kovászna Megyei Tűzoltóság szóvivője. Idén a fára mászott macskát, vagy a tömbház tetejére felmenekült házinyulat kellett lehozni, vagy pöcegödörbe esett lovat kellett megmenteni, de bajbajutott gólyán is segítettek.

Különleges eset volt, amikor Bibarcfalván egy kiszáradt kútba esett medvebocsot kellett kiszabadítani. Akkor a tűzoltók leengedtek egy létrát, a medvebocs pedig egyedül kimászott a létra segítségével a kútból, és visszaszaladt az erdőbe. A tűzoltóság mérlege szerint egyébként a háromszéki tűzoltók és rohammentősök idén 3700 bevetésen vettek részt.