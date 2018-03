Nyugdíjazások, állásösszevonások, elbocsátások – spórolnak, ahogy tudnak a tanügyben

Számolgatják, de sehogy sem jó. Pénzre van még szükség. Illusztráció • Fotó: Pixabay

Megbeszéléseket folytatott az elmúlt hetekben a Hargita megyei tanintézetek vezetőivel Görbe Péter megyei főtanfelügyelő annak érdekében, hogy felmérje, miként csökkenthetők a tanintézetek többségének bérköltségei. Erre azért van szükség, mert a 2018-as költségvetési törvény által jóváhagyott, gyermeklétszám alapú finanszírozás Hargita megyében csak mintegy 84 százalékban fedezi az oktatási egységekben dolgozók bérköltségeit.

„Általában minden igazgató komolyan viszonyult a problémához, megértették, hogy vannak nehézségek, és gazdaságosabban kell tervezni” – fogalmazott a főtanfelügyelő. Noha még nem tudtak átfogó összesítést készíteni a költségtakarékossági intézkedésekről, az már világossá vált, hogy

az összes észszerű megszorítással sem tudnak annyi pénzt megspórolni, hogy a bérköltségeket a megszabott szintre csökkentsék

– tudtuk meg a főtanfelügyelőtől. „Jelenleg megyeszinten a bérszükségletnek körülbelül 84 százalékára elegendő a keretösszeg. Ennyit nem tudunk kihozni. De a minisztériumban is azt várják el, hogy mi is spóroljunk valamennyit. Remélem, hogy csak adnak pénzt. Összegezzük, hogy mit tudunk mi csökkenteni – posztokat, költségeket –, részletezzük az iskolák helyzetét is, majd megfogalmazunk a minisztérium felé egy átiratot, és

kérjük, hogy valami módon adjanak pénzt a bérekre, mert az embereket nem lehet csak úgy elkergetni”

– mondta. Görbe Péter szerint azért nem tudták még összesíteni a lehetséges megszorító intézkedéseket, mert most fejeződik be az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakasza, és a jelenlegi adatok alapján

úgy tűnik, a jóváhagyott osztályok számánál kevesebbre lesz szükség, így pedig pedagógusi állások is felszabadulnak.

Ez elsősorban a helyettesítő tanítókat, tanárokat érintheti, hiszen a végleges állással rendelkező pedagógusok elhelyezését mindenképpen meg kell oldani – magyarázta a főtanfelügyelő.

Megyeszerte legfeljebb öttel, tízzel csökkenhet az ősszel induló osztályok száma, ezzel semmiképpen nem spórolnak majd annyit, amennyi szükséges volna, így a korhatár elérése esetén nyugdíjazásokkal és részmunkaidős állások összevonásával is megpróbálnak takarékoskodni, de

néhány esetben elbocsátásokra is szükség lesz. „Ezt megpróbáljuk úgy kezelni, hogy minimális bajjal, fájdalommal járjon”

– fogalmazott az utóbbi intézkedéssel kapcsolatban Görbe Péter, hozzáfűzve, hogy a megszorító intézkedések elsősorban a kisegítő didaktikai, illetve nem didaktikai személyzetet érintik majd. A tanfelügyelőségnél a beiratkozási időszak végén készítik el a költségtakarékossági intézkedésekre vonatkozó megyei tervet.