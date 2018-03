Nyitva áll a magyar választópolgárok előtt a demokráciaközpont

• Fotó: Barabás Ákos

A csíkszeredai demokráciaközpontban sajtótájékoztatón ismertette szerdán Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, hogy szervezeteik, ahogy négy évvel ezelőtt, úgy az idei magyarországi országgyűlési választások alkalmával is segítséget nyújtanak az azonosítónyilatkozat kitöltésében, illetve a levélszavazatok összegyűjtésében. A demokráciaközpont reggel kilenc órától este nyolcig tart nyitva, a szervezet munkatársait felkészítették, így rendelkezésre állnak, hogy segítsenek a dokumentumok kitöltésében.

Tiboldi elmondta, Erdélyből körülbelül 250 ezren regisztráltak a választásokra, kétszer annyian, mint a 2014-es választásokra. Közülük 85 ezer személynek ellenőrizték le a regisztrációját, hogy problémamentesen tudjanak feliratkozni a választási névjegyzékbe. A regisztráció március 24-én lezárult, jelenleg munkatársaik a levélszavazatokban található azonosító lapok kitöltésében segítenek, és össze is gyűjtik a levélszavazatokat, amelyeket Magyarország csíkszeredai, vagy a kolozsvári főkonzulátusán adnak majd le.

Arra kérjük a választópolgárokat, hogy levélszavazataikat ne bízzák a Román Postára, vigyék be a demokráciaközpontokba, vagy adják át munkatársainknak, akiktől átvesszük és eljuttatjuk a külképviseletekre

– hívta fel a figyelmet az EMNT alelnöke. Hozzátette, fontos, hogy az azonosító nyilatkozat helyesen legyen kitöltve, ezt pedig a nagy borítékba külön kell betenni, a kis borítékba kizárólag csak a szavazólapot kell helyezni, más dokumentumot oda ne tegyenek, és zárják le, majd tegyék a nagy borítékba és azt is zárják le. Az EMNP és az EMNT képviselője is arra buzdítják a magyar választópolgárokat, hogy vegyenek részt a magyarországi választásokon, éljenek szavazati jogukkal. „Szavazni nemhogy jogunk és kötelességünk, hanem ez a választás rólunk is szól” – jegyezte meg Tőke Ervin.