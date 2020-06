Nyelvtanilag hibás kéréssel jelentkezik a diszkriminációellenes tanácsba a háromszéki politikus

Mennyi időt kénytelenek kórházban tölteni a koronavírussal fertőzöttek?

Nagyon eltérő az az időszak, amelyet egy koronavírussal fertőzött személy a kórházban tölt el, lehet pár naptól akár több hétig is. Az is egyénileg változó, hogyan viseli el a bezártságot és milyen segítségre van szüksége, hogy lelkileg is „túléljen”.