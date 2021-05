Nyelvi fókuszú a magyarellenesség Romániában

Nem sokat pihentek az elmúlt 48 órában a Hargita megyei tűzoltók

Közel húsz alkalommal volt szükség a Hargita megyei tűzoltóság beavatkozására kedden és szerdán. Noha az esetek többségében a rohammentő-szolgálat (SMURD) munkatársainak segítségét kérték, tűzeseteknél is be kellett avatkozniuk – számol be közleményében a Hargita megyei tűzoltóság.