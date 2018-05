Nyárra átalakul a zsögödi főutca

• Fotó: Gecse Noémi

A betonból készült villanyoszlopok kiemelésére és elszállítására, illetve az ezekre rögzített tévé-, internet- és telefonkábelek föld alá helyezésére vártak az építők mostanig a Zsögödi Nagy Imre utcában, hogy a munkaterület akadálymentessé váljon. Noha még nem vitték el az összes oszlopot, a kábelszerelők elhagyták a helyszínt, így a felújítással megbízott székelyudvarhelyi cég alkalmazottai ismét munkához láttak az utca felső szakaszán.

A Szász Endre utcától az országos útügy székhelye melletti felüljáróig az úttest alapozásához szükséges földnedves betonréteget (CKT), majd az aszfaltot kell elhelyezni, illetve járdát, biciklisávot, és parkolóhelyeket kell kialakítani. Claudiu Ardelean, a cég illetékese szerint most az útpálya kialakításához szükséges utolsó három réteget készítik el, illetve a járdák alapozását is elvégzik, azután pedig térkővel burkolják azokat. Korábban Szőke Domokos alpolgármester azt közölte, a kezdési utasítástól számítva 42 napja van a kivitelezőnek a felújítás befejezésére a szerződés tavaly ősszel történt meghosszabbítása alapján. A munkálatvezető most ennél többet, 56-ot említett, de mint hozzátette,

június végéig elkészülnek a felújítással.