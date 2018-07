Nulladik nappal rajtol a VIBE Marosvásárhelyen

Színpadépítés az utolsó száz méteren. Mára már minden készen áll a Maros-parton, hogy fogadják a fesztiválozókat • Fotó: Facebook/Vibe Fesztivál

Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató lapunk kérdésére elmondta, az előkészületekkel nagyon jól állnak, már egy hete építik a fesztivált, úgyhogy a szerdai napra már csak a szépítgetés marad, valamint a részletek kidolgozása

Azt akartuk idén, hogy sokkal díszesebb legyen, és sokkal inkább általunk épített identitása legyen a fesztiválnak. Remélhetőleg el is érjük a célunkat az újratervezett fesztiválterülettel

– fogalmazott a fesztiváligazgató. Hozzátette, szerda délelőtt még az ételkiszolgáló egységek is felépülnek büfékocsi szerűen, azokat is úgy tervezték, hogy minél több igényt ki tudjanak elégíteni, így a hamburgerektől, a hotdogokon át az olasz kajáig sok minden szerepel a listán, még egy vegetáriánus büfékocsi is lesz, valamint édességet is lehet majd kapni. Az építés szerdán befejeződik, délután 18 órakor meg is nyitják a fesztiválkapukat. „Főként a kempingezők miatt nyitunk hamar, így lesz idejük beköltözni a sátrazóknak, este pedig egy összerázó bulit tartunk 23 órától” – mondta a nulladik napról Rés Konrád Gergely.

A fesztivál amúgy csütörtökön rajtol,

négy különböző zenei helyszínen több mint ötven fellépő szórakoztatja majd a bulizni vágyókat.

Az erdélyi és magyarországi együttesekkel a nagyszínpadon (Magenta Stage) és a kisszínpadon (Yellow Stage) találkozhatunk, a bulisátorban (Blue Arena) pedig hazai és nemzetközi dj-k és producerek lépnek. Negyedik helyszín a G-zone lesz, ahol reggelig tartó bulit ígérnek a lemezlovasok.

A koncerteken kívül előadások, panelbeszélgetések és izgalmas szabadidős programok is lesznek az újratervezett fesztiválterületen. Strandröplabda, tollaslabda, foci, társasjátékok, jóga, csocsó és számtalan más izgalmas program várja vasárnapig a Maros-partra érkezőket.

A Vibe nyári egyetemén, a KOLI-ban négy helyszínen a négy nap alatt mintegy nyolcvan előadást tartanak.

A beszélgetések mellett a BBTE és a Sapientia EMTE fotóművészet szakos hallgatóinak munkáiból nyílik kiállítás. A Fashion Corner nevű divatzónában és közösségi térben erdélyi tervezők termékeiből nyílik kiállítás és vásár, valamint napi két beszélgetéssel is készülnek a szervezők. Szó lesz a női és férfi divatról, a helyes táplálkozásról, bloggerkedésről, utazásról. A Kerengő egy speciális, multiszenzoriális kulturális utazásra alkalmas tér lesz, egy oázis a fesztiválon, ahol minden nap délelőtt 11 órától 5–8 percenként láthatatlan színházi előadás indul. Az érzékszerveinkre ható összeállításon Tóth Árpád, Macskássy József, Dsida Jenő és Cseh Tamás művészetében lehet elmélyülni.

Idén is készpénzmentes lesz a Vibe, Rés Konrád Gergely elmondta,

tavaly bevált, hogy csak fesztiválkártyával lehetett vásárolni, úgyhogy idén is ez lesz.

A Festipay kártyákat több ponton készpénzzel és bankkártyával is fel lehet tölteni. A Festipay mobilalkalmazás pedig abban segít, hogy nyomon kövessük, mennyi pénzt költöttünk, és mekkora összeg maradt még a kártyán. A fesztiváligazgató szerint ez egyrészt biztonságosabb, másrészt kényelmesebb is a fesztiválozók számára, akik nem kell magukkal cipelniük a pénztárcájukat.

Rés Konrád Gergely kérdésünkre elmondta, bár az időjárás-előrejelzésekből nem egyértelmű, ők készülnek az esős időjárásra is.

Egy hosszabb ösvényrészt lepadlózunk, az étkezők fölé sátrakat építünk. Emellett van a bulisátor, az tavaly is megmentette az esős időpontokat, ugyanis az alá be tudtak húzódni a fiatalok. Időpont és helyszínváltoztatásokat nem tervezünk, nem megvalósítható, inkább azt próbáltuk kialakítani, hogy a jelenlegi környezet minél élhetőbb legyen bármilyen időjárás esetén

– mutatott rá a főszervező.