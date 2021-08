Nulladik nappal rajtol a Forgatag, a marosvásárhelyi magyarság ünnepe

Már augusztus 26-án, csütörtökön elkezdődik a vásárhelyi és környékbeli magyarok fesztiválja, amelyet egy éves kimaradás után nyolcadik alkalommal szerveznek meg Marosvásárhelyen. Ezúttal a középkori várudvar ad helyet a Vásárhelyi Forgatag legtöbb rendezvényének, de a Teleki Téka, a Nemzeti Színház, a Kultúrpalota, a Bernády Ház is bekapcsolódik a vasárnapig tartó ünnepségsorozatba.

A szervezőcsapat már rendezi a 8. Vásárhelyi Forgatagnak helyt adó marosvásárhelyi várudvart • Fotó: Haáz Vince

Bár három naposra szervezték idén a Vásárhelyi Forgatagot, azért egy nulladik napot is beiktattak, hiszen rengeteg szervezet kereste meg őket programjaikkal, akárcsak sok marosvásárhelyi vállalkozó, aki támogatását ajánlotta fel a rendezvény idejére. Szerda délelőtt mutatták be a szervezők a sajtónak a frissen nyomtatott programfüzetet. Mint megtudtuk,

idén is a Richter Gedeon gyógyszercég a rendezvény főtámogatója, amely egyúttal Egészségforgatag címmel péntektől vasárnapig gyerekeknek és felnőtteknek szóló programokkal is jelentkezik.

Csütörtökön Forgatag-maratonnal rajtol a rendezvény, amelyen összesen 42 önkéntes futja le a 42 kilométeres maratoni távot a város különböző pontjait érintve, úgy hogy mindegyikük egy-egy kilométert szalad Forgatagos pólóban, és egy szélforgó lesz a staféta, amelyet átadnak egymásnak – részletezte Molnár Imola, programokért felelős szervező.

Folkprogramok

Csütörtökön 11 órától már részt lehet venni a Teleki Téka által szervezett Teleki-Bolyai könyvtár bemutatásán, de 19 órától Bánffy Miklós, az erdélyi szellem arisztokratája című könyvének bemutatójára is sor kerül a Kultúrpalota kistermében. Fazakas János, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány képviselője kifejtette, kézműves foglalkozásokban, koncertekben, táncházakban és hivatásos együttesek előadásában gondolkodtak idén, és már csütörtökön elkezdődnek a Forgatag folkprogramjai. Szervezésükben pedig csütörtökön 18 órától mutatják be a Bekecs néptáncegyüttes táncszínházi előadását a Kultúrpalota nagytermében. Szintén 18 órától pedig a Borudvarban (Forradalom utca 8. szám) is felpezsdül az élet a Kedves zenekar koncertjével. A vásári forgatagot péntek reggel nyitják meg a vár előtti sétányon, a vár udvarán pedig egész nap családi- és gyerekprogramok, koncertek várják a résztvevőket.