Nőként az építőmérnökök között

Illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Ön tudja, hogy a házépítésnél melyik szakember miért felel? Ha nem, akkor most képzeljen el maga elé egy embert: az emberi csontokért, vagyis a vázért a szerkezetépítő, a statikus felel, a belső szerveket, azaz a kanalizálást, a villanyt, vizet és fűtést az épületgépész teszi helyre, azt pedig, hogy miként is nézzünk ki, az építész, vagyis a tervező mondja meg. Nem kifejezetten pontos, és talán nem is ilyen sorrendben jönnek képbe a tervezők, de szemléletesen így lehetne elmondani, hogy ki mivel foglalkozik egy családi ház megépítésénél – magyarázza Ilyés Beatrix építőmérnök, aki a tervezéssel foglalkozó Tetrixplans vállalkozásban igyekszik napról napra helyretenni a vázat.

„Munkánk lényege, hogy a kliens és az építész által megálmodott ház meg is álljon a lábán. Ez a rész talán nem annyira látványos, de sokszor annál több izgalmat, kihívást jelent” – mondja Beatrix, amikor a szakmáról kérdezzük. Állítja,

számára az épület kinézete mellett az is fontos, hogy mindez statikai szempontból megoldható, kivitelezhető legyen,

mert például ha egy épület tetőszerkezete nincs átgondolva, az megnehezíti a tervezést.

„Nagyon sokan bele sem gondolnak, hogy oké, akarok egy ilyen tetőt, de az hogyan áll meg. Kibírja-e saját súlyán kívül az időjárás viszontagságait is, mint például a havat? Én ezekre a kérdésekre is keresem a választ” – magyarázza a fiatal építőmérnök. Beatrix bevallása szerint valamikor kilencedikes korában döntötte el, hogy építészettel szeretne foglalkozni. „Nem tudom megindokolni, hogy miért. Valahogy mindig érdekeltek az épületek, családi házak, a szerkezetek” – fogalmazott.

Távol áll a lakberendezéstől

Noha az elfogadás, egyenlő bánásmód, feminizmus nagyon divatos hívószó napjainkban, egy épületet egy nővel összefüggésbe hozni legtöbbször egy szóban kimerül: lakberendezés. Beatrix bevallása szerint el kell telnie néhány találkozásnak ahhoz, hogy egy adott projekten dolgozó csapat komolyan vegye őt.

„Egy nőnek szerintem sokkal könnyebb elhelyezkednie a tervezésben, ez manapség már nem számít annyira különösnek, egyre több nő választja ezt a szakmát, kivitelezésben viszont jóval nehezebb dolgunk van, főleg kezdőkként. Meg kell mutatni, hogy mihez értesz. De

amikor látják, hogy jól dolgozol, akkor elismernek.

Addig viszont nagyon nehéz” – fogalmazott. Elmondása szerint van előnye is annak, hogy nőként dolgozik a szakmában, egyáltalán hogy nők dolgoznak a szakmában. „Sokszor alaposabbak vagyunk egy-egy témában. Ugyanakkor igaz, hogy nekünk elsődleges szempont az épület szerkezeti felépítése, de női szemmel megpróbálunk nem csak házakat, hanem otthonokat tervezni” – magyarázta a fiatal statikus.

Fiatal és motivált

Noha az inkubátorház lakója, Ilyés Beatrix építőmérnökként dolgozik tavaly alapított vállalkozásában, vállalja az épületek teljes tervezését is – ilyenkor csapatban, más szakemberekkel együttműködve végzi el a rá bízott feladatot. „Fiatal és kezdő vagyok, de ez motivál abban, hogy minden részletre odafigyeljek, és minél jobb munkát végezzek. Mindemellett természetesen a kliensnek is igyekszem megfelelni, hogy amit szeretne, azt meg is valósítsam, és ne erőltessek rá valamit, ami nekem ugyan egyszerűbb, de az ő igényeinek nem felel meg” – fogalmazta meg hitvallását.

Ha már alaposság, érdekességként megtudtuk, hogy bizony néha sok energiáját viszi el napi munkája során megmagyarázni az embereknek, miért kell egy-egy épületben „annyi oszlop” meg beton, amikor „régen nem kellett ennyi minden”.

Berkeczi Zsolt

Hargita Business Center