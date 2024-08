Nincs pénz a Sóváradig vezető autópálya-szakaszra?

Ötödik alkalommal is elhalasztották, ezúttal augusztus 13-ra a Nyárádszereda–Sóvárad autópálya-szakasz megépítésére jelentkezett cégek ajánlatainak értékelését. Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere szerint nincs anyagi háttér, azért húzzák az eredményhirdetést. A Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakasz építése azonban ha lassan is, de elkezdődik.

Az A8-as, moldvaiként közismert autópálya több szakasza is Maros megyén keresztül tart Gyergyó felé. A Marosvásárhelyt Németvásárral (Târgu Neamț) összekötő vonal első, a megyeközpont és Nyárádszereda közötti szakasza „sínen van”. A következő, a Nyárádszereda és Sóvárad közötti rész megépítése azonban egyre több akadályban ütközik.

Az Ákosfalvához tartozó Göcsön már ott vannak a kivitelező munkagépei, és egy munkatelepet is megnyitott már a község határában, bár nagy léptékű munkálatokat egyelőre nem láthatunk.

A moldvai autópálya következő szakasza, a Nyárádszereda és Sóvárad közötti 23,4 kilométeres táv tervezésére és kivitelezésére is kiírták idén a versenytárgyalást, de már öt alkalommal elhalasztották az ajánlatok kinyitását. Az első időpont, amikor az illetékes hatóságnak el kellett volna bírálnia a cégek ajánlatait, május 22-e volt, majd június 25., július 4., 16., 31., a legutóbbi pedig augusztus 13.

ennek a pályaszakasznak a megépítése nem lesz egyszerű, hiszen két alagutat is kell majd fúrni,

egyet Nyárádmagyarós közelében (ez előreláthatóan 740 méteres lesz) és egy 330 méter hosszút Kibéd szomszédságában.

Szkeptikus a polgármester

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere többször kifejtette, az ő szempontjukból az lenne az ideális, ha a két pályaszakasz, ami a települést érinti, párhuzamosan épülne, hogy lehetőleg minél kevesebb fennakadást okozzon a kisváros életében. Hiszen a Marosvásárhely–Nyárádszereda szakasz megépítésekor nemcsak munkatelep lesz a település határában, környékén, hanem amennyiben nem készül el a következő szakasz, akkor a Kolozsvár, Marosvásárhely irányából érkező, áthaladó forgalom jelentősen megnehezíti majd a közlekedést az egész környéken.

„Drukkolunk, hogy meglegyen a második, Sóváradig tartó szakasz is, minél előbb. De tudva, hogy ezt már az országos költségvetésből kell megépíteni, és azt, hogy most milyen gazdasági ereje van az országnak, nem hiszem, hogy ezt egyelőre meg tudják építeni. Az ajánlatok kinyitásának folyamatos halasztása is egy időhúzás, és