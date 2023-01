Népszerűsíteni szeretnék a futást

Fussunk neki az új évnek! jelmondattal idén is megszervezték az egyelőre korántsem hagyományosnak mondható, de remélhetőleg időleg azzá váló közösségi futást Csernátonban. A mozgást, sportot népszerűsítő január másodikai megmozduláson idén is több mint harmincan vettek részt.

Annak ellenére, hogy önkormányzati szinten nem egy támogatott sportág, a futás egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazai tájainkon is, és ehhez jelentős mértékben hozzájárult a koronavírus-járvány ideje alatti kijárási tilalom, amely alól, akárcsak a kutyasétáltatás, a sportolás és nevezetesen a futás is mentesített, természetesen a megfelelő nyilatkozat kitöltése után.

és ezt követően, még a szilveszteri mulatozások előtt meg is szervezték. A 2021. december 31-i futáson is több mint harminc személy vett részt, fiataloktól a középkorúakig.

Idén január 2-án az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum előtt volt a találkozó, illetve a múzeumudvaron melegítettek be a futók, szám szerint harmincan. Sokan érkeztek Kézdivásárhelyről, de voltak kolozsvári, csíkszeredai futók is,

„Úgy gondoltuk, hogy a falu között fogunk szaladni, nem keresünk eldugott, csendes utat, ami biztonságosabb ugyan az autók szempontjából, de a népszerűsítési szándék nem érvényesül. Most pedig pont azon volt a hangsúly, hogy felhívjuk a figyelmet, egészségünk szempontjából is fontos a mozgás, sok a túlsúlyos személy, gyerek, fiataljaink keveset mozognak, hátha így többen kedvet kapnak, csatlakoznak, ha nem is most rögtön, de egy következő alkalomkor, mert ezeket az alkalmakat szeretnénk rendszeressé tenni” – fogalmazott Dimény-Haszmann Árpád.

A táv idén is változó volt, aki a teljes szakaszt lefutotta, fel az Ika váráig és vissza, az 10 kilométert teljesített, de meg is lehetett fordulni, mint azt a kisgyerekek, illetve a futásban résztvevő terhes kismama is tette.