Népszerűek a csíkszeredai előkészítő osztályok, csupán néhány szabad hely maradt

Az iratkozás első szakaszának eredménye még nem tükrözi pontosan az iskolakezdők számát, hiszen lesznek még jelentkezők • Fotó: Veres Nándor

Az előkészítő osztályaiba való beiratkozás első szakasza múlt hónap végén járt le. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség honlapján elérhető információk szerint a megyei iskolákban összesen 3406 helyet hirdettek meg 179 előkészítő osztályban. Eszerint az iratkozás első szakaszában 2602 kérést nyújtottak be körzetis és 201-et körzetmentes iskolákba, amelyekből 20 iratcsomót elutasítottak. Így

az iratkozás következő szakaszaira több mint hatszáz hely marad még szabadon.

A csíkszeredai tanintézetekben viszont már az iratkozás első szakasza után betelt a legtöbb hely.

A József Attila Általános Iskolában 73 gyereket írattak be a meghirdetett három előkészítő osztályba, így mindössze két hely maradt szabadon, mivel egy osztályt 25 hellyel hagy jóvá a tanfelügyelőség a beiskolázási terv szerint. Az iskola egy step by step osztályt is indított, ott már előzetesen betelt minden hely.

A Petőfi Sándor Általános Iskola három meghirdetett előkészítő osztályába 89 jelentkező volt, így nem maradt betöltetlen helyük.

A Nagy Imre Általános Iskolában négy előkészítő osztályba írathatták gyerekeiket a szülők, oda 98 kérést nyújttotak be eddig, így két szabad helyük maradt.

A Nagy István Művészeti Középiskolában két előkészítő osztályt indítottak 50 hellyel, azok közül 42 telt be.

A Xántus János Általános Iskola előkészítő osztályaiba 52 szülő íratta a gyerekét eddig, ott 55 helyet hirdettek meg, amelyek között vannak Waldorf és összevont osztályok is.

Az iratkozás második szakasza április 12–18. között zajlik, amikor azokat a gyerekeket lehet beíratni a szabadon maradt helyek függvényében, akik az első szakaszról valamilyen okból lemaradtak. A iratkozási módszertan szerint az iskolák kötelesek a megszabott körzetükből minden gyermeket beírni, ha a szülők ezt igénylik. Más körzet iskolájába akkor lehet beiratkozni, ha a helyi gyermekek felvétele után is maradnak üres helyek. Ha a körzeten kívülről beiratkozni kívánó gyermekek többen vannak, mint a megmaradt helyek, akkor több általános feltétel szabályozza az iratkozás sorrendjét, illetve az iskola is kidolgozhat erre szabályokat.