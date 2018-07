Nemsokára teljesen elkészül a taplocai elkerülő út

Az esőzés is akadályozta a munkát, de a körforgalmakat augusztusra elkészítik – ígérték a kivitelezők • Fotó: Pinti Attila

a sok eső miatt az úttest rétegeinek kialakításához felhasznált töltés nagyon megszívta magát vízzel, ezért a munkát le kellett állítani, most cserélik ki szárazabbra a felázott anyagot.

Várakozni már nem kell, lassítani azonban még ajánlatos Taplocán az elkerülő útnak az E578-as jelzésű úthoz történő csatlakozásánál. Itt elkészült az úttest alatt átfolyó, időközben elterelt patak hídja, amelyet beépítettek az útszerkezetbe – szerdán még hiányzott róla egy réteg aszfalt, ezért is kellett lassítaniuk az áthaladó járműveknek. Az elmúlt hetek esőzései jelentősen hátráltatták a kivitelezés ütemét – erről számolt be a munkálatot végző Multipland Kft. illetékese. Claudiu Ardelean szerint

A körforgalom belső és külső körívének kialakítása részben megtörtént, akárcsak kétoldalt az elkerülő úthoz vezető fel- és lehajtó sávok alapozása, kialakították a forgalom tereléséhez szükséges szigeteket is. Ardelean úgy értékelt, hogy augusztus első hetére a körforgalom építését befejezik.

Változás a Rét utcában

A Rét utcai vasúti átjáró közelében, ahol korábban csak egy lezárt lehajtó rész volt az elkerülő út számára, időközben formát öltött az új kereszteződés, a körforgalom egyik felét már kialakították, ott az alapozás után aszfaltréteget is elterítettek. Jól látható már az a csatlakozás is, amely a vasúti felüljárótól a Rét utcáig a vasútvonallal párhuzamosan tervezett, észak-déli irányú elkerülő út számára készül. A másik fél körív kialakítása során forgalomterelés közvetkezik, mivel a jelenlegi úttesten is dolgozniuk kell az építőknek – tudtuk meg Buzogány Károlytól. A kivitelezéssel megbízott ING Service Kft. igazgatója szerint ezt a munkálatot július végéig befejezik.