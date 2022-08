Nem volt akadály az eső, kitartottak a székelyudvarhelyiek Palya Bea koncertjén

Az eső ellenére is tömeg gyűlt össze Palya Bea székelyudvarhelyi, Szent István-napi ünnepségre szervezett szombat esti koncertjén. A fellépés után tűzijáték szórakoztatta a jelenlévőket.

Még szombat délután is kétséges volt, hogy az énekesnő vállalja-e a koncertet, ugyanis betegség miatt be kellett szállítani a székelyudvarhelyi kórházba. Végül este színpadra állt, és egy rövidebb, de annál velősebb koncertet adott a közönségnek. Noha többször is eleredt az eső, ez nem vette el a jelenlévők kedvét az önfeledt szórakozástól.