Nem tolonganak a háromszékiek az oltásmaratonon

A Kovászna megyei prefektúra, a közegészségügyi igazgatóság és a katasztrófavédelmi felügyelőség második alkalommal szervezett a hétvégén oltásmaratont a Sepsi Value Centrénél, ahol ezúttal 219 személy vette fel a koronavírus elleni oltást. A jelentkezők 67 százaléka (147 személy) az egydózisú Johnson&Johnson-vakcinát kérte, a többiek (72 személy) a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltást kapták meg.

A korábbi maratonhoz képest kevesen voltak más megyéből, és ismét volt két külföldi jelentkező: egy Németországból és egy az Amerikai Egyesült Államokból – tájékoztatott a prefektúra, hozzátéve, hogy tizennégy 12 és 18 év közötti fiatal kapta meg a Pfizer első adagját.

Ráduly István „elégtelennek” minősítette a vidéki lakosság részvételét. „Egy héttel ezelőtt is kétszáznál többen vettek részt a maratonon, és most is.

Nagyjából két százalékot hozzátettünk a beoltottak számához. Kielégítő eredmény lenne, de a vidékiek részvétele most is alig haladta meg a tíz százalékot, és ez nincs rendben.

Azt várom a polgármesterektől és a háziorvosoktól, hogy akár házról házra járva győzzék meg az embereket, hogy saját és mindannyiunk érdeke, hogy megfelelő átoltottsággal elérjük a nyájimmunitást, mert csak így védhetjük ki, hogy a járvány egy esetleges negyedik hulláma ismét korlátozásokhoz vezessen. Értsük már meg végre, hogy csak az oltással nyerhetjük vissza szabadságunkat, kaphatjuk vissza korábbi életünket” – mondta a prefektus. Egy héttel ezelőtt, az oltási maraton első részén 214 személyt immunizáltak.