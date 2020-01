Nem találtak újabb fertőzött vaddisznót Homoródszentmárton közelében

Összesen 750 vaddisznót kell kilőjenek a fertőzött zónában • Fotó: 123RF

Teljes készültségben vannak a vadőrök, akik folyamatosan ellenőrzik a Homoródszentmártonhoz tartozó Gyepes környékét, de szerencsére nem találtak újabb elhullott vaddisznókat, amelyek sertéspestisben pusztulhattak el – tájékoztatott Jakab Attila, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöke. Mint mondta,

szerencsére nem jelent mag a kór a háztartásoknál lévő disznóólakban sem, így egyelőre biztonságban vannak a gazdák állatai.

Megállítani a terjedést

Természetesen az elmondottak még nem jelentik azt, hogy a kór nem terjedhet, így Jakab Attila továbbra is azt tanácsolja, hogy a lakók ne kiránduljanak a környékbeli erdőkben és állataikat se engedjék ott szabadon kószálni. Előfordulhat ugyanis, hogy a szarvasmarhák, kecskék, juhok vagy más háziállatok patáikkal hozzák be a fertőzést a településekre, ugyanakkor a kutyák is lakmározhatnak, olyan elhullott vaddisznókból, amelyeket a kór pusztított el.

A sertéspestis terjedése szempontjából a szabadon kószáló kutyák jelentik a legnagyobb veszélyt, hiszen azok fejlett érzékszerveiknek köszönhetően könnyebben rátalálnak az elhullott egyedek tetemére. Abból lakmározva pedig hazatérnek és magukkal hozzák a fertőzést

– fogalmazott az egyesület elnöke. Kiderült ugyanakkor, hogy vannak juhászok és más személyek, akik nem tartják be az előírást, ám ez létfontosságú lenne.

Fertőzött zónának a Gyepestől számított 8 kilométeres sugarú kör számít, ezen felül pedig biztonsági zóna egy további öt kilométeres sugarú kör.

Előbbi térségben két évig lesznek érvényben a korlátozások, utóbbiban pedig január 15-ig.

Furcsa helyzet

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója rámutatott: folyamatosan ellenőrzik a vaddisznókondák vándorlását.

A fertőzés decemberi megjelenése előtt három konda hagyta el az említett vadászterületet, egy 30-40-es létszámú pedig máshonnan érkezett. Utóbbiból nyolc egyed igazoltan mérgezés áldozata lett, eggyel pedig a sertéspestis végzett.

Az igazgató azt furcsállja, hogy ha a kérdéses egyed elkapta a gyorsan terjedő kórt, akkor a kondában lévő többi vaddisznó, miért nem, ahogyan a területen lévő többi vaddisznó sem. A fertőzött állatok egyébként 3-10 nap alatt elpusztulnak, mégsem kerültek elő újabb egyedek.

Kilövik a vaddisznókat

Már elkezdték a környéken élő vaddisznók kilövését, az előírt 750 egyednek nagyjából a fele került célkeresztbe – fejtette ki Mărmureanu-Bíró Leonárd. Hangsúlyozta, roppant nehéz dolguk van, hiszen csak lesből lőhetnek. Hajtóvadászatra ugyanis nincs lehetőség, hiszen a fertőzött egyedeket átkergethetnék más területekre.

Nem tudunk megfelelően hatékonyak lenni, hiszen ha lesből leterítünk egy állatot, akkor a többi messze szalad

– fogalmazott. Jakab Attila arra is kitért, hogy

csak minimálisan merik etetni a vadakat, hogy nehogy más területekről is odavonzzák az esetlegesen fertőzött egyedeket.

Így helyszínt is nehéz találni a vadászatra, főleg hogy decembertől január végéig párzási időszak van, így vándorolnak a kondák. Mindemellett a kilövéseket nehezíti az is, hogy

minden elpusztított vaddisznót le kell tesztelni a sertéspestisre, az eredmények közléséig pedig tárolni kell azokat.

A vizsgálatokat Suceaván végzik, így a procedúra akár másfél hetet is igénybe vehet. Mărmureanu-Bíró hozzátette, nekik is rossz, sőt kifejezetten kárt jelent, hogy el kell pusztítani a vaddisznókat a környéken, hiszen ezek teszik ki például a farkasok étrendjének több mint a felét. Ezek után a ragadozók őzekre, juhokra és más állatokra fognak vadászni.