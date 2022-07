Nem számítottak rá, mégis több elektronikai hulladék gyűlt

Csökkenésre számítottunk, hiszen a régi, nagy tévéktől, nehéz háztartási gépektől már megszabadultak az emberek, ugyanakkor zajlik a háztartási gépek roncsprogramja, oda is leadhatják a régi elektronikai eszközöket – részletezte Máthé László, a vállalat igazgatója. Ezt a mennyiséget 2219 háromszéki családtól gyűjtötték be. Hangsúlyozta, a lomtalanítási akció során a falvakban átveszik a régi bútordarabokat, matracokat, gumiabroncsokat, Sepsiszentgyörgyön viszont ezeket az Energia utca 2. szám alatt, a hulladékudvarban lehet leadni, illetve a bútordarabokat a 0267-310123 számon egyeztetve lehet a lépcsőház vagy ház kapuja elől elszállíttatni, továbbra is ingyenesen.

A köztisztasági vállalat az első félévben 33 tonna gumiabroncsot vett át, valamint több teherautónyi matracot és bútort gyűjtött össze.