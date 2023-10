Nem sok esélyük maradt a baróti kutyamenhely lakóinak

Szakács László, Barót város alpolgármestere elmondta, nem tudnak bővíteni a jelenleg 15 ebet befogadó menhelyen addig, ameddig az önkormányzatnak mindezt saját költségvetéséből kell finanszíroznia. Ezenfelül a jelenlegi törvény előírja, hogy azokat a kutyákat, amelyeket több mint 14 napja fogtak be, és nem jelentkezett értük gazda, el szabad altatni, és amennyiben a menhely túlzsúfolttá válik, el is kell.

Márpedig ebben a pillanatban is tele vannak a ketrecek, és a lakók időről időre a még szabadon csatangoló kóbor kutyák miatt is panaszkodnak. Ilyen körülmények közepette viszont hiába gyűjtenék be azokat, mert nincs ahová elhelyezni. Legutóbb a felsőrákosi iskola udvaráról gyűjtötték be a rendszeresen odalátogató falkát. Ugyan nem mutatták agresszivitás jeleit, a gyerekeket semmiképpen nem akarták kitenni a veszélynek, így az onnan elszállított hat négylábú is Barótra került, ekkor vált igazán túlzsúfolttá a menhely.