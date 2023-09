Nem nyugszanak bele a sepsiszentgyörgyiek a halálos balesetet okozó rendőr ügyében hozott döntésbe

a gondatlanságból elkövetett emberölésért és az ittas vezetésért a már említett felfüggesztett börtönbüntetés mellett az elkövetőt 100 nap közmunkára is kötelezik.

az érintett jelenleg is a rendőrség kötelékében dolgozik,

Megkerestük az ügyben Lorenzovici Juditot, az áldozat édesanyját is, aki könnyeivel küszködve mondta,

Bedőházi Róbert azt mondta, szeretnének jogászt fogadni, hogy igazságot szolgáltassanak az elhunyt családjának. A csoportnak jelenleg közel 700 tagja van, nagyon sokan jelezték, hogy hajlandók személyesen is elmenni a fellebbezés tárgyalására. Konkrétan legalább 50–60 személy jelenlétére számítanak egy csendes tüntetés résztvevőiként, akik csak törvényes úton szeretnének véleményüknek hangot adni.

egy pontosan meg nem nevezett beosztásban. Ugyanakkor egy belső vizsgálat is zajlik miatta, de ügyében csak a végleges, jogerős ítélet meghozatala után döntenek.

és most valóban szüksége van segítségre. Épp ezért köszöni, ha bárki támogatja abban, hogy fiának igazságot szolgáltassanak. Nagyon rosszul esett neki, hogy senki nem szólalt meg Lehel érdekében, akit informatikusként és elektronikuszene-szerzőként sokan ismertek a városban, egy rendkívül elme, sokak szerint számítógép-zseni volt – édesanyja szerint „okos, jóravaló gyermek, aki 28 évesen házat vett, nem volt részeges, eldobni való”. Az ítéletet természetesen ő is megfellebbezte, mint ahogy Lehel édesapja is, akitől Judit több éve elvált.

Visszatérve a rendkívül szomorú eset részleteire, Lorenzovici Judit elmesélte, hogy amikor a baleset színhelyére érkezett, azt mondták, fia a kórházban van súlyos állapotban, de amikor odasietett, nem tudtak neki információt adni. Mert Lehel akkor még a helyszínen, a mentőben volt, holtan – jelezte az édesanya. Minden dokumentumban, ami az ügyben született, csak „közepes ittasság” (alcoolemie medie) szerepelt a rendőrrel kapcsolatban – magyarázta.

Az áldozat édesanyja azt is könnyek között mesélte, hogy