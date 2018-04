Nem nyel el elég szemetet a föld alatti kuka – panaszkodnak a lakók

• Fotó: Dan Mașca Facebook-oldala

Hasonló helyzetről számoltak be a volt November 7 negyedben lakók is. A tömbházak háta mögötti kis elkerített sportpálya mellett ugyanis csupán egy föld alatti szeméttárolót helyeztek el a korábbi négy helyett, és ez nem elegendő. Egyik olvasónk küldte be a fotót, amelyen jól látszik, hogy minden reggel a tároló környéke is tele van a lakók által lehordott szemeteszacskókkal. Gondot jelent az is, hogy

a rejtett tárolóknak az a része, amelyik a föld felszínén van, és ahol be lehet tenni a hulladékot, viszonylag keskeny, így nagyobb dobozokat nem lehet betenni.

Igaz, hogy a környékre a napokban fognak elhelyezni újabb föld alatti tárolókat, és lehet, hogy ezek majd megoldják a szeméttárolás kérdését. Az új tárolók helyét azonban nem túl szerencsésen választották ki – szintén olvasónk jelezte, hogy

az egyiket a Székely vértanúk emlékművétől alig pár méterre tervezték, és két fát is kivágtak emiatt, a másikat pedig a Bükkös (Făget) utcai parkba, közvetlen a játszótér szomszédságába.

Marosvásárhelyen idén a tervek szerint 170 föld alatti tárolót vásárolnak és helyeznek el, amelyekkel teljesen helyettesítik a hagyományos kukákat.