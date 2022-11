Nem kell aggódni, senki sem kerül börtönbe a növényvédő szerek használata miatt

Szigorítaná a mezőgazdasági minisztérium egyes növényvédőszerek felhasználásának és forgalmazásának a feltételeit. A szaktárca által közvitára bocsátott sürgősségi kormányrendelet-tervezetben 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetést javasolnak a szóban forgó szerek engedély nélküli használatáért. Az országos sajtó egy része félreértelmezte a tervezetet, így a hír meglehetősen nagy port kavart az agráriumban. A mérgező növényvédőszerek használatának a szabályozására szükség van, de még ennél is fontosabb lenne a gazdák ilyen irányú képzése – nyilatkozta a témával kapcsolatban a Székelyhonnak a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az elnöke.

„Engem is nagyon sokan hívtak már azzal, hogy »mi lesz ezután, a három ágyásnyi sárgarépámat sem fogom tudni megpermetezni«. Szerintem erről szó sincs. Képzeljék el:

A hír több országos hírportálon is megjelent, ám ezek egy része félreértelmezte a tervezetet, azt a következtetést vonva le, hogy 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetést kockáztat majd minden mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély, aki növényvédő szert használna.

„Ezeket eddig is csak az használhatta, akinek erre engedélye volt, és csak az árusíthatta, akinek engedélye volt rá” – fogalmazott, megjegyezve, ő is gazdaboltot működtet, de nem forgalmazza a szigorú, azaz a mérgező és erősen mérgező besorolás alá tartozó szereket. Az ilyen készítményeket forgalmazó vállalkozások egyébként jelenleg is szigorú szabályozások alá tartoznak: