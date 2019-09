Nem jött be az optimista forgatókönyv: tanévkezdéskor még tart a felújítás a Bolyaiban

Nem fejeződött be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium régi bentlakásépületének felújítása, így idén is nehézséget okozott a tanévkezdés a gimnáziumban és a Református Kollégiumban. Két váltásos tanítás azonban nem lesz idén.

Az iskola egykori internátusépülete ismét állványokat kapott a Sáros utca felől • Fotó: Haáz Vince

Idén a meglévő informatika termeket is osztálytermekké alakítják, így ha nehezen is, de el tudják helyezni az osztályokat.

– nyilatkozta az igazgató, elismerve, hogy idén is nagy gondokat okozott a tanévkezdés, vagyis az, hogy hová és hogyan helyezzenek el osztályokat. Múlt évben kipróbálták a kétváltásos tanítást is, de nem tűnt megfelelőnek, volt, hogy a Deus Providebit Tanulmányi Házban kaptak termeket.

Az iskola egykori internátusépülete ismét állványokat kapott a Sáros utca felől, ugyanis zajlik még az épületrész felújítása. Míg bent az ablakokat és ajtókat cserélnek, kint a teljes tetőszerkezet javításán dolgoznak. Ha azt befejezik, már gyorsabban haladnak a többi munkálattal – mondta a Székelyhon megkeresésére a Bolyai igazgatója, Mátéfi István, aki maga is remélte, hogy a tanév kezdetére az épület átadása is megtörténik.

Az elemisek továbbra is a 6-os és 7-es számú iskolákban maradtak, de így is maradt a főépületre 33 osztály, továbbá a Református Kollégiumnak is van még 10 osztálya. Amint Benedek Zsolt igazgatótól megtudtuk, ebből kettőt ideiglenesen átköltöztettek a Mihail Kogălniceanu utcai épületükbe, ahol a Református Kollégium posztliceális képzése is működik.

Mátéfi István igazgató abban reménykedik, hogy a felújítási munkálatok év végéig befejeződnek, és legalább a második félévre az épületszárny átadásra kerül. Hozzáteszi, természetesen a főépület felújítását is tervezik már, de az csak szakaszokban fog megvalósulni.