Nem hagyják kárba veszni a Szent László-legendát ábrázoló falfestményeket

Ma is sokan tisztelegnek Szent László lovagkirály előtt, az őt ábrázoló sok évszázados falfestmények nemcsak a magyar történelem, hanem a művészetek iránt érdeklődőket is vonzzák. Háromszéken két, Szent László-freskókat tartalmazó templom teljes felújításra nyertek pénzt az Országos Helyreállítási Program keretéből.

Az útvonal nyolc erdélyi megyéből húsz templomot foglal magába, ezeknek reklámanyagot készíttet a minisztérium, amely többféle módon népszerűsíti őket – ráadásul közülük hétnek a felújítására is pénzt utaltak ki.

Az önkormányzatoknak ugyan külön kellett pályázniuk, de ebben a folyamatban a Kovászna Megyei Tanács, illetve Jakab Barna alelnök is segítette őket, kettős minőségében: ugyanis ő a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnöke is. Mint egy minapi sajtótájékoztatón említette:

a turizmusfejlesztési stratégia része a vallási turizmus fejlesztése is, ebbe pedig szépen illeszkedik ez a projekt.

A bibarcfalvi templomban is jártak már a program kiírói által kiküldött reklámszakemberek – tudtuk meg Fancsal Zsolt református lelkésztől. Igaz, ott még időbe telik, amíg turistalátványosság lesz a templom, illetve a freskó, mert felújítás folyik.

Ilyenformán tehát a szacsvai és bibarcfalvi református templomok felújítását európai uniós erőforrásokból lehet elvégezni, valamint az említett két istenháza mellett a kökösi és kilyéni unitárius templom, a gelencei Szent Imre-templom, illetve a besenyői és gidófalvi református templomok is szakmai és anyagi támogatást nyertek népszerűsítésükre, reklámanyagok, -filmek készíttetésére.

Tavaly sikerült a tetőcserét lebonyolítani, most pedig folyamatban vannak a régészeti kutatások, amit a Székely Nemzeti Múzeum régészei végeznek.

a templom mellett elkezdődött egy látogatóközpont építése is: ebben több vendégszoba és egy konferenciaterem is helyet kap, illetve egy bemutatóterem, ahol a legkorszerűbb digitális eszközökkel mutatják be a a Szent László legendáriumot.