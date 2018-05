Nem fizetett többet a hivatal annál, amit megállapítottak – vallotta a tanú Rádulyék perének tárgyalásán

Archív • Fotó: Boda L. Gergely

A tanúk között volt a csíkszeredai polgármesteri hivatal két alkalmazottja, aki a szerződés értelmében ellenőrizték a munkálatokat, valamint az azt végző, a meghirdetett versenytárgyaláson nyertes cég vezérigazgatója is.

A tanúk mindhárman a védelem részéről érkeztek, nekik elsőként a védőügyvédek tettek fel kérdéseket. Például arra is rákérdeztek, hogy Szőke Domokos megpróbálta-e valamilyen módon befolyásolni a tevékenységet, ha a munkálatokkal kapcsolatosan felmerülő hibákat jelezték a cégnek, milyen gyakran, hogyan és mikor korrigálták a hiányosságokat. A tanúk elmondták,

HIRDETÉS

rendszeresen ellenőrizték a munkát, amelyről havonta készítettek egy listát, ha valamilyen hiba felmerült, akkor arról hetente, illetve naponta egyeztettek, a cég pedig az értesítés átvétele után azonnal kijavította ezeket.

A polgármesteri hivatal egyik alkalmazottja két éven keresztül hetente negyven ingatlant ellenőrzött két másik kollégájával együtt. Arra a kérdésre, hogy hasznos volt-e ez a munka a polgármesteri hivatal számára, mindhárom tanú igennel válaszolt. Elhangzott, hogy

amióta a város kataszteri felmérése megtörtént, az állampolgárok adóbefizetésének mértéke legalább 15 százalékkal emelkedett,

ami elsősorban a telkek és ingatlanok viszonyai tisztázásának tudható be. De nem csupán a város számára hozott hasznot mindez, hanem magának a kataszteri hivatalnak is, hiszen az adatbázist az is megkapta – hangsúlyozta az egyik tanú. Azt is elmondta a cég vezetője, hogy a szerződésben rögzítettek alapján végezték a vállalt munkát és annak ellenértékét is annak megfelelően kapták,

nem fizetett többet a hivatal annál, amit megállapítottak.

Az ügyész többek közt a munkálatok időszakára volt kíváncsi, és arra, hogy miképp történt az átvétel, jelen volt-e valaki ott a kataszteri hivatal részéről. A következő tárgyalás időpontját június 6-ra tűzték ki.

Több vádpont is van



Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét a 2015. áprilisának végén végrehajtott házkutatások után vették őrizetbe, majd hatósági felügyelet alá kerültek, utána pedig az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Ráduly Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. A tisztségviselőket többek között azzal is megvádolták, hogy jogosulatlanul használták országon belüli kiszállásokra a hivatali gépkocsit, illetve, hogy megkárosították a Hargita és Kovászna Megyei Ortodox Püspökséget, amikor a Sapientia egyetemnek kiadott építkezési engedély kibocsájtásakor nem vették figyelembe az ortodox templom műemlék jellegét. A vádhatóság a polgármesteri hivatal megbízásából elvégzett kataszteri felmérést, a Rét utcai park építési költségeinek elszámolását is kifogásolja, illetve egy ingatlanbérleti szerződés módosítását. A pert 2016 márciusa óta a DNA kérésére a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja, mert a vádhatóság fenntartásokat fogalmazott meg a Hargita Megyei Törvényszék bíráinak pártatlanságával kapcsolatban. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az ellenük felhozott vádakat.