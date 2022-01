Nem emelik a szemétdíjat a háromszéki települések többségében

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A Tega idén is kedvezményt biztosít azoknak, akik előre törlesztenek – aki április 30-ig kifizeti egész évre a szemétdíjat, az 10 százalékos kedvezményt kap, félévre pedig 5 százalékost. A kedvezmény azokra a jogi személyekre is érvényes, akiknek a szerződése előre rögzíti a hulladék mennyiségét. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti bevétellel rendelkezők nem kell fizessenek a hulladékszállításért, a 801–1000 lejes közötti nyugdíj esetén 50 százalékos kedvezményt biztosítanak. A kedvezmény akkor érvényes, ha egy 2022-es nyugdíjszelvénnyel alátámasztják a kérést, a kérés leadásának határideje március utolsó napja, és minden évben újra le kell tenni. A Tega Rt. ugyanakkor arra kéri a sepsiszentgyörgyi és baróti városlakókat, hogy a karácsonyfákat tegyék a hulladékgyűjtőkhöz, és ne dobják be a kukákba.