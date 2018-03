Nem elsődleges fontosságú az új csíkszeredai piac létrehozása

Nem költözik még a csíkszeredai piac. Minden marad a régiben. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Egy bekerített üres terület a Nagyrét utcában, a felújított Fűzfa utca szomszédságában – ez a jövőbeni csíkszeredai zöldség- és gyümölcspiac, amely elkészültéig a városba érkező vándorcirkuszoknak is helyet biztosít. A város tulajdonában álló 15 ezer négyzetméteres telken idén sem várható változás, a már elkészült kiviteli tervek egyelőre a fiókban maradnak.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere kérdésünkre azt mondta,

jelenleg nem ez a legfontosabb beruházás a város számára, ezért a kivitelezési munkálatok elindítása még nem került napirendre.

Ráduly szerint fontos, hogy a város először a PNDL2 néven ismert helyi fejlesztési program által támogatott beruházásokat indítsa el, és ezeket be is fejezzék – nem kevés, összesen 12 ilyen építkezés, utca- és lakóövezeti felújítás kaphat jelentős összegű utófinanszírozást az említett program keretében. A piac, noha szintén jelölt volt, a feltételek miatt nem került fel erre a listára, így

a fontossági sorrendben hátrább csúszott.

Ezek mellett az uniós támogatást élvező tömbház-hőszigetelések elkezdése is a következő időszak feladatai közé tartozik, amennyiben a finanszírozási szerződéseket aláírják.

Kimarad a csarnok



Hosszú története van immár az új piacra vonatkozó elképzeléseknek. Közel öt éve, hogy versenypályázatot írtak ki a létesítmény megépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére – a zsűri akkor Tövissi Zsolt csíkszeredai műépítész és társai munkáját nyilvánította nyertesnek. Pénzügyi szempontból viszont nem volt vállalható az elképzelés a város vezetése számára, így a várható költségek csökkentését kérték a tervezőtől. A korábbi elképzeléseket, amelyek egy csarnok építését is tartalmazták, radikálisan meg kellett változtatni, a csarnok kimaradt a tanulmány következő változatából.



Helyette egy nagy, közművesített tér kialakítását irányozták elő, amelyet részben zárható bódékkal építenének be. Konténerszerű üzletekből és szolgáltatói helyiségekből áll majd az ovális alakú, asztalokat közrezáró épületegyüttes, az egész létesítmény szükség szerint bővíthető és átrendezhető lesz. Emellett parkolókat és zöldövezeteket is kialakítanak. A 2016-ban elkészült és elfogadott megvalósíthatósági tanulmány áfával együtt 11,2 millió lejben jelölte meg a beruházás értékét, amelyre a piac saját jövedelméből származó összeget használják fel – a város idei költségvetésében 3,1 millió lejt el is különítettek erre a célra.