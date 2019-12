Nem elég, hogy forgalmi dugó van, még az út is beszakadt

• Fotó: Udvarhelyszéki Közlekedési Info/Facebook

Bedugult Székelyudvarhely, csak lépésben lehetett haladni autóval egész nap – írtuk meg korábban és egy videóval illusztráltuk a helyzetet. Az Udvarhelyi Közlekedési Info csoport tagjait is ez a helyzet tartja lázban, újabb és újabb bejegyzések bizonyítják, hogy ellehetetlenült a közlekedés a városban.

Ha ez nem lenne elég, akkor többen is fotót osztottak meg arról, hogy beszakadt az út a Tompa László utcában, így ez is tovább nehezíti az autósok dolgát. A méretes gödör, amit mérete miatt akár kráternek is nevezhetünk nagyon balesetveszélyes, az óvatlan autós, aki belehajt, könnyen ott is maradhat a járművével. Szóval, csak óvatosan!