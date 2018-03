Nem a beíratási sorrend számít, mégis sokan igyekeznek hamar letudni

Március 26-áig lehet beíratni az iskolaköteles gyerekeket a 2018–2019-es tanévre • Fotó: Barabás Ákos

Az iskolák egy része már múlt héten fogadta azokat a szülőket és gyerekeket, akik beiratkozás előtt meg akarták tekinteni az osztálytermeket, és találkozni akartak leendő tanítójukkal, máshol a beiratkozás lejártáig bármikor betérhetnek körülnézni.

Az előző évek tapasztalataiból okulva néhány székelyudvarhelyi iskola vezetősége tavaly óta előre egyeztetett időpontban fogadja a szülőket, így kerülve el a kora hajnali sorbanállást és a torlódást. Noha a gyerekek beíratására két hét áll rendelkezésre, és a szülőkkel közölték, hogy a beiratkozás sorrendje nem befolyásolja a felvételt, csütörtök délben már volt olyan iskola, ahol beteltek a meghirdetett helyek.

Szükség lehet még egy osztályra

Az Orbán Balázs Általános Iskolában két osztály indítását hagyta jóvá a tanfelügyelőség, azonban az előprogramálás alapján hatvanhárom szülő jelezte, hogy gyereke ott kezdené az előkészítőt, két jelentkező időközben meggondolta magát. Csütörtök délig már ötven szülő adta le az iratokat és töltötte ki a beiskolázási kérést – közölte Gábos Anna igazgató. Hozzátette, maximális létszámmal, osztályonként harminc gyerekkel terveznek, erre azonban engedélyt kell kérniük a tanfelügyelőségtől.

A Móra Ferenc Általános Iskolában is két előkészítő osztályt hagytak jóvá, legalábbis egyelőre. Azonban a körzetébe tartozó iskolakötelesek száma alapján nagy valószínűséggel még egy osztályra szükség lesz. „Több mint három osztálynyi körzetis gyerek iskolaköteles, de nem tudjuk, közülük hányat visznek a központi iskolákba.

Nagyon sok régi tanítványunk is jelentkezett, hogy hozzánk íratná gyerekét”

– jegyezte meg Tifán Irén igazgató. Itt a beiratkozók száma csütörtök délben elérte a negyvenet.

Ötvenegy szülő kért időpontot a Bethlen Gábor Általános Iskola ősszel induló két előkészítő osztályába való beiratkozáshoz, az iskolakezdők felét csütörtök délig már be is jegyezték. Ebben az iskolában pénteken 10 és 12 óra között tartják a nyílt napot – tudtuk meg Lukács Barna igazgatótól.

A Tompa László Általános Iskolában is két osztály várja a hatéveseket, ugyanakkor egy előkészítő osztályt indítanak a Budvár utcában tanuló gyerekeknek. A szülők nem sietik el a beíratást, csütörtök délig tizenöten töltötték ki a kérést. Libik Győző intézetvezető szerint elegendő létszám lesz mindkét osztályban, mivel a körzetben sok az iskolaköteles gyerek.

A nem körzetis iskolák többségében túljelentkezésre számítanak

A Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskolában két hete tartották a képességpróbákat. A zene-, illetve képzőművészeti tagozaton meghirdetett 25–25 helyre kilencvenszázalékos jelentkezés volt – közölte Jakab Zoltán aligazgató.

A központi körzetmentes iskolákban elsőbbséget élveznek azok az előkészítősök, akiknek testvére korábban a tanintézet diákja volt, így a Tamási Áron Gimnáziumban induló egy osztály már szinte betelt testvérekkel. Ide huszonöt iskolakezdőt vehetnek fel, létszám fölötti kivételezés csak ikerpárok esetében engedélyezett.

Az előzetes érdeklődés alapján ezúttal is túljelentkezés lesz a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban induló két osztályba. Idén bővítették a kritériumrendszert, ezután figyelembe veszik a lakhelyet is, így előnyt élveznek azok, akik az iskola egy kilométeres körzetében élnek – tudtuk meg Tőkés Zsolt igazgatótól.

A távolságot figyelembe veszik a Benedek Elek Pedagógiai Líceum step by step osztályába iratkozóknál is. Ugyanakkor a már itt tanulók testvérei mellett előnyt élveznek azok a hatévesek is, akik a város hasonló módszertan szerint oktató napközi otthonaiból jelentkeznek. Popa Gabriella igazgató elmondása szerint itt csütörtök délig már huszonnégy kérést iktattak.

A Marin Preda Elméleti Líceumban egy román tannyelvű előkészítő osztályt indítanak. Tavaly kilencen kezdték az iskolát, a jelek szerint idén sem lesznek tíznél többen – tudtuk meg Ștefan Nuț igazgatótól.

Fogadniuk kell a körzethez tartozókat

A vonatkozó rendelet szerint azokat a gyermekeket kötelező előkészítő osztályba íratni, akik 2018. augusztus 31-éig betöltik hatodik életévüket. Azok, akik szeptember 1-je és december 31-e között, illetve a következő év elején lesznek hatévesek, csak akkor mehetnek előkészítőbe, ha a pszichoszomatikus felmérés eredménye megerősíti iskolaérettségüket. Ellenkező esetben vissza kell iratkozniuk az óvodák nagycsoportjába.

Az iskolák kötelesek a körzetükben élő minden gyermeket beírni, ha a szülők ezt igénylik. Más körzet iskolájába akkor lehet beiratkozni, ha az ott élő gyermekek felvétele után is maradnak üres helyek. Ha a körzeten kívülről beiratkozni kívánó gyermekek többen vannak, mint a megmaradt helyek, akkor több általános feltétel szabályozza a sorrendet, illetve az iskola is kidolgozhat erre szabályokat. A beiratkozás órarendje minden iskola bejáratánál ki van függesztve. Az első forduló eredményét, valamint a megmaradt helyek számát március 30-án teszik közzé. A második szakasz április 12–18. között lesz.