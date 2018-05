Nehéz próbák teljesítése után dől el, ki lesz a vár legjobb íjásza

Meg lehet ismerkedni a csíkszerdeai központi park élővilágával

Naponta akár többször is elmegyünk a csíkszeredai központi park mellett vagy átvágunk rajta, és lehet, hogy az élővilágára nem is figyelünk oda. Milyen madarak, fák vannak ott, mióta létezik a park, mi volt a helyén, hogyan alakult ki – többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak.