Nagyszabású beruházások: ökölvívó akadémiai fejlesztőközpont és lakópark létesül Gyergyóban

Az akadémiai központ látványterve. Több sportág számára lesz hasznos • Fotó: Gergely Imre

A maga nemében mindkét építkezés egyedülálló Gyergyószentmiklós 1989 utáni időszakában. Olyan szintű sportlétesítmény kialakítására, mint amilyen a Madárfészek–Godako Ökölvívó Akadémia központja lesz, az 1982-ben megnyílt műjégpálya építése óta nem volt példa. Másrészt

a szocialista korszak utolsó évtizedében építettek egyszerre annyi lakást, amennyi a jelenlegi Mezőközép dűlőben, egy 39 ezer négyzetméteres telken épül majd.

Az ehhez szükséges övezeti rendezési tervet pénteken hagyta jóvá a helyi önkormányzati képviselő-testület.

A sportág fejlődése a cél

A Madárfészek–Godako Ökölvívó Akadémia 2017 januárjában alakult meg, azzal a céllal, hogy a Székelyföldön korábban létrehozott jégkorong- vagy labdarúgó-akadémiák mintájára lehetővé tegye a sportág itteni fejlődését, s hogy itt is nevelkedhessenek olyan sportolók, akik majd a magyar nemzet számára dicsőséget hozhatnak olimpiákon és más nagy versenyeken.

Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség akkori elnöke és Huszár Árpád, a kezdeményezés székelyföldi irányítója már a kezdetekkor bejelentették, hogy Gyergyószentmiklóson

egy korszerű, a 21. század elvárásainak megfelelő sportközpontot hoznak létre a magyar kormány támogatásával.

A beruházás előkészítő folyamata jutott most el az övezeti rendezési terv elkészítéséig, majd ennek alapján a városháza a napokban kiadja az építkezési engedélyt, és jövő év elején, amint az időjárás engedi, indulhat a tényleges kivitelezés. A remények szerint már 2020-ban el is készülhet az új sportlétesítmény.

Korszerű körülmények

A leendő sportbázison egy 600 néző befogadására alkalmas küzdőcsarnok, valamint edzőtermek és más létesítmények szolgálják majd elsősorban az ökölvívás céljait, de más sportágak művelőinek is korszerű edzéskörülményeket nyújtanak. Az épület mellett labdajátékok számára szabadtéri sportpályákat és futópályát is kialakítanak. Mint Nagy Zoltán polgármester ismertette,

a beruházás részeként egy 100 férőhelyes sportszálló is épül, amely a sportolók mellett más vendégek fogadására is alkalmas lesz, és amely wellness szolgáltatásokat is biztosít majd.

A sportfejlesztés számára megvásárolt telek szomszédságában egy magánbefektető lakóparkot létesít. A társasházakban összesen 140 lakrészt alakítanak ki, egy-, két- és háromszobásokat – derül ki a pénteken elfogadott rendezési tervből. Mindehhez megfelelő számú parkoló és zöldövezet is kapcsolódik majd.