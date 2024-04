Nagyszabású 4S Street koncert Gyergyószentmiklóson

Magyarországi fellépéseit megszakítva a 4S Street együttese Székelyföldön is bemutatja legújabb nagylemezét. Így a gyergyószentmiklósi nagyérdemű élőben hallhatja a napokban Fonogram-díjra jelölt A szívem ég című szerzeményt is. Természetesen a jól ismert slágerek is felcsendülnek majd az április 12-i eseményen. A rendezvény kiemelt médiapartnere a Rádió GaGa.