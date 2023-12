Nagyobb a félsz, mint a mersz – Háromszéken egyetlen gasztropont működik

Az Országos Hegyvidéki Ügynökség és az Agrosic Közösségek Közötti Társulás szervezésében március óta zajlanak a gasztropontok létrehozásában érdekelt személyeket célzó ingyenes képzések Háromszéken, többnyire reménykeltő érdeklődés mellett. Ennek ellenére kialakult háromszéki hálózatról még nem beszélhetünk, jelenleg csak egy gasztropont működik a térségben.

Az Országos Hegyvidéki Ügynökség azzal a céllal indította a képzést, hogy bátorítsa, elősegítse a háztáji gazdaságokban fellelhető termények, helyi termékek értékesítését, illetve a hagyományos, vidékre jellemző étkek népszerűsítését.

A gasztropontok tulajdonképpen olyan kisvendéglőkként működnek, amelyekben legfeljebb két menüsorból lehet választani, és legtöbb tizenkét személy étkezhet egyszerre: az ember megfőzi magának az ebédet, kicsit nagyobb adagban, és azt kínálja a betérőknek is.

A programot a működtető maga szabja meg, lehet ez csak egy nap a hétből, vagy kettő-három, de azt is megteheti a gazdasszony (vagy gazda), hogy csak hétvégén áll a vendégek rendelkezésére.

Természetesen mindez törvényileg szabályozott keretek között történik: engedélyezett fizikai személy, egyéni vállalkozó, családi vállalkozás, egyesület is bejegyeztetheti a gasztropontot.

A jogi forma kiválasztásához, a szükséges iratok kitöltéséhez, a cégbírósági bejegyzéshez az ügynökség, illetve az Agrosic munkatársai minden segítséget megadnak, illetve a gasztropontok reklámozásában és az egységes arculat kialakításában is segítenek. Crișan Maria, az ügynökség szaktanácsadója szerint igaz ugyan, hogy az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságtól is jóváhagyást kell kérni, de a feltételek nem olyan drákóiak, mint egy vendéglő esetében, tulajdonképpen csak folyóvíznek, gáztűzhelynek, hűtőnek kell lennie a főzésre szolgáló helyiségben. Az étkeztetésből befolyó jövedelem azonban természetes adózandó. Sepsibükszád az első Maga a képzés egy hévégét vagy legfeljebb négy munkanapot vesz igénybe (hatórás programmal), ezen minden szükséges ismeretet megkaphatnak a résztvevők: a nyersanyagok beszerzésére, tárolására, a higiéniára vonatkozó feltételeket is ismertetik a szervezők, de ugyanúgy a vendéggel való bánásmód alapjait, marketingfogásokat is megtanítanak, hogy minden vendéglátó maga is népszerűsíthesse a gasztropontját.

Az illyefalvi képzés Fotó: Agrosic/Facebook

Igyártó Réka, az Agrosic igazgatója elmondta,

idén márciustól kilenc községközpontban (Vargyason, Kézdiszentkereszten, Bükszádon, Illyefalván, Bodzafordulón, Uzonban, Mikóújfaluban, Gelencén, Csernátonban) tartottak képzéseket, átlag 15–20 érdeklődővel, de például Vargyason ötvenen jelentkeztek.

Ez összesítve több mint 250 személyt jelent, ehhez képest jelenleg Háromszéken egyetlen gasztropont működik: Sepsibükszádon kínál halételeket egy pisztrángtenyészetet fenntartó vállalkozó.

Több mint 250 okleveles végzettje van a gasztropont-képzésnek – és egy működtető Háromszéken Fotó: Agrosic/Facebook

Ő korábban kezdte vendéglátói a tevékenységet, később választotta hozzá ezt a működési formát. Zágonbárkányban és Bodzafordulón további két gasztropontot jegyeztek be – és ezzel a végére is értünk a Kovászna megyei listának. A szomszédos Brassó megyei Bodzavám községben ehhez képest 14 hasonló pont van, és Hargita megyében is már legalább öt. Miért ódzkodnak? Mi az oka annak, hogy miután ennyin elvégezték a képzést, még hónapok elteltével sem kerül ki a falusi portákra az éhes turistát, vendéget vonzó gasztropont-cégér? Igyártó Réka úgy látja, egy magyarázat lehet az, hogy nem észszerű télen beindítani ezt a tevékenységet.

Addig nehéz, míg elindul egy-kettő, aztán lendületet kapnak majd

– bizakodik.

A csernátoni érdeklődők Fotó: Agrosic/Facebook