Nagy nevekkel, rögzített dátummal tér vissza az Udvarhely Napok

Ez a periódus egyszersmind az érettségi vizsgák befejezését is jelenti, így a végzősök is részt tudnak venni az ünnepségen.

A Haáz Rezső Múzeum is bekapcsolódik a városünnepbe, amellyel idén egybeesik a muzeológiai konferencia, valamint a Múzeumok Éjszakáját is ekkor rendezik meg.

Pálfi Kinga azt is elmondta, biztos ponttá szeretnék tenni ezt a júniusi időszakot, „ehhez ez a történelmi időpont megfelelő, és jó emlékeztető arra is, hogy együtt mindig többre vagyunk képesek”. Az Udvarhely Napok szervezésébe civil szervezeteket is bevontak, hogy színessé, változatossá, egyben családbaráttá tegyék. Erőteljesen megjelenik a népzenei és színházi vonal, de fontos helyszín lesz a Városi Könyvtár is – tette hozzá az alpolgármester.

Simon Mária Tímea, az Udvarhely Napok idei kiadásának főszervezője, a Művelődési Ház vezetője elmondta, megtartották azokat az elemeket, amelyek a korábbi kiadásokban népszerűnek bizonyultak. A minifocipályán álló nagyszínpadon világ- és népzenei előadások lesznek: csütörtökön,