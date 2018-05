Műtőben táncolnak a kézmosás népszerűsítéséért – hát persze, hogy tízezrek látták már a videót

• Fotó: Facebook/Sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Kórház

A kórház felkérésére a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza – Molnár Enikő által vezetett – One Beat tánccsoportja és az Emlékgyár filmes csoport ingyen készítette el a produkciót, amelyet május 5-én, a kézhigiéné világnapján osztottak meg a kórház Facebook-oldalán. A videóban

a táncosok műtősruhába öltözve, a kórház egyik műtőjében perdülnek táncra, a koreográfiával is a kézmosás helyes technikájára utalnak.

András-Nagy Róbert kórházigazgató portálunknak elmondta, a kórházi belső fertőzések megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a kézmosásra, ezt a belső fórumokon folyamatosan hangsúlyozzák, képzéseken, értekezleteken beszélnek róla, ellenőrzik is, de azt szerették volna, ha más csatornán is el tudják juttatni az információt, ezért készült el a műtős, táncos videó.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikái szerint a kórházi személyzet sokszor időhiány, hanyagság vagy más okok miatt nem mos elég gyakran kezet, vagy nem megfelelő módon teszi. Egy genfi oktatókórház évekkel ezelőtt kidolgozott egy ajánlást, hogy a beteggel és a környezetével való érintkezés során mikor kell kezet mosni, illetve hogyan. Ezt a WHO is ajánlja, illetve a tánckoreográfia is erre utal. A videót háromnyelvű üzenettel osztotta meg a kórház: „A te kezedben van! Ments életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít!”