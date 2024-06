Mutatjuk hogyan állnak össze a gyergyószéki önkormányzatok

Gyergyószentmiklóson Nagy Zoltán független jelölt győzött, így négy év kihagyás után ő lesz a polgármester; az önkormányzati képviselő-testületben pedig 12 helyet szerzett az RMDSZ, 4-et az EMSZ és 1-et a PNL-PSD koalíció.

Nagyon szoros az állás Gyergyószárhegyen, ahol a függetlenül induló, Danguly Ervin újabb mandátumot nyert: a tanácsban mindössze 7-6-os többséget szerzett az RMDSZ az EMSZ-el szemben.

Gyergyóújfaluban is komolyabb volt a verseny, ahol Egyed József EMSZ-es polgármester a pártjának 9 képviselőjét tudhatja maga mögött, míg az RMDSZ részéről 6-an jutottak be. Itt tehát az EMSZ adja a többséget.

Gyergyócsomafalvát továbbra is az RMDSZ-es Márton-László Szilárd vezetheti, a 13 fős testületben 8 fős frakciója lesz az RMDSZ-nek és 5 az EMSZ-nek.

Gyergyóremete az egyetlen gyergyószéki helység, ahol teljesen egyszínű a községvezetés: Laczkó Albert Elemér polgármester és a 15 képviselő is az RMDSZ jelöltjeként szerzett mandátumot.

Sima volt a választás Borszéken, Gyergyóalfaluban és Gyergyóditróban is.

Borszéken Mik József (RMDSZ) újra nyert, a testületbe pedig 8 főt delegál az RMDSZ, 2-t a PSD és 1-et a POL.

Gyergyóalfaluban Gáll Szabolcs polgármester és 14 tanácsos jelenti az RMDSZ-es vezetést, mellettük 1 EMSZ-es képviselő dolgozik majd az önkormányzatban.

Gyergyóditróban pedig 13-2 az arány az RMDSZ javára az EMSZ-el szemben, és Puskás Elemér polgármester is RMDSZ-es színekben vezetheti a községet továbbra is.

Lássuk Hargita megye északi részét

A román többségű települések közül Maroshévízen Buzilă Victor PNL-s jelölt nyert, pártja 7 képviselőt ad a testületbe. A PSD itt 6, az RMDSZ 3, az AUR 1 tanácsost juttatott be.

Gyergyótölgyesen polgármester: Vancu Marcel (PSD). Testület: PSD 7, RMDSZ 2, SOS 2, PNL 1, AUR 1.

Galócáson polgármester: Țăran Radu (PSD). Testület: PSD 4, SOS 3, RMDSZ 2, USR 1, PNL 1.

Salamáson polgármester: Mîndru Valentin (PSD). Testület: PSD 5, PNL 3, RMDSZ 2, PMP 2, AUR 1.

Vaslábon polgármester: Vaidoş Alexandru (PSD). Testület: RMDSZ 4, PSD 4, EMSZ 1, PNL 1, AUR 1.

Gyergyóhollón polgármester: Țepeș-Focșa Romeo (PSD). Testület: PSD 6, PNL 3.

Várhegyen polgármester: Rusu Vasile (PSD). Testület: PSD 4, PNL 2, PMP 1, USR 1, SOS 1, és 2 független képviselő.

Bélboron polgármester: Hângan Ilie (PNL). Testület: PNL 8, PSD 3.