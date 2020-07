Munkanélküli segély: a hónap végéig fogadják a végzősök kéréseit

Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen megjelenni az ügynökségek székhelyén. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Tavaly, az előző évekhez képest jóval kevesebben jelentkeztek a Maros és Hargita megyei ügynökségeknél is, hogy nyilvántartásba vegyék őket és részesüljenek a munkanélküli segélyben. Míg előző években megközelítette az ezret a jelentkező diákok száma, tavaly Hargita megyében 489, míg Maros megyében 320-an nyújtották be a kérést.

Azok a végzős diákok, akik munkakeresőként bejelentkeznek, nemcsak havi 250 lejes juttatásban részesülnek (fél évig), hanem segítenek nekik állást találni, és továbbképzéseken vehetnek részt.

A nyilvántartásba vétel egyik legnagyobb előnye az ezzel járó egészségbiztosítás, hiszen amint a fiatalok kikerülnek az iskolapadból, megszűnik a biztosított státusuk, és nem fedezett az egészségügyi ellátásuk.

Hónap végéig lehet jelentkezni

Mint a Hargita megyei ügynökség felügyelőjétől, Manu Simonától megtudtuk, a 2019-2020-es tanév középiskolai végzősei július 28-áig jelentkezhetnek az ügynökségeknél. Abban az esetben, ha valakinek valamilyen tantárgyból nincs lezárva a tanulmányi helyzete, akkor a 60 nap attól a dátumtól számítódik, amikor minden tantárgyból le lesz zárva, ezt a dátumot kell tartalmazza az oktatási intézmény által kiállított igazolás is.

A bejelentkezéshez szükséges iratcsomó a következőket kell tartalmazza: személyi igazolvány, eredeti és másolat; az oktatási intézmény által kiállított iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló irat (eredeti és másolat).

Abban az esetben, ha a végzős nem jelentkezik be a 60 napos határidő alatt, segítenek neki munkát keresni, továbbképző tanfolyamokra is járhat, de nem lesz joga munkanélküli segélyben részesülni. A szakiskolát végzettek esetében a 60 napos határidő akkortól kezdődik, amikor a gyakorlatot is befejezték, míg a felsőfokú végzettek esetében az utolsó év befejezésétől vagy az államvizsga dátumától számítódik.

HIRDETÉS

Online kell időpontot kérni

Manu Simona figyelmeztetett arra, hogy az érintett végzősöknek online kell időpontot kérniük, hogy leadhassák a szükséges iratokat. Időpontot lehet kérni a locuridemuncahargita.ro oldalon a Munkanélküliség fül alatt. Itt ki lehet választani azt az ügynökséget, amely legközelebb van az igénylő lakhelyéhez és a napot, amikor az illető el tudja vinni az iratokat. Az órát, az addig beérkezett programálások függvényében a számítógépes rendszer adja meg. Arra kérik az érintetteket, hogy 5-10 perccel a megszabott idő előtt jelenjenek meg a helyszínen.

Kevés a jelentkező

A Maros megyei ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre kevés végzős nyújtotta be a szükséges iratokat, de ez természetes, hiszen legtöbben eddig az érettségivel voltak elfoglalva. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy

nemcsak a munkanélküli segélyért érdemes jelentkezni az ügynökségnél, hanem azért is, mert ha az érintett fiatal a regisztrálást követően hatvan napon belül munkahelyet talál és elhelyezkedik, 1500 lejes foglalkoztatási támogatásra is jogosult.

A végzősök a 0265-263760-as vagy 0265-269247-es telefonszámon érdeklődhetnek a szükséges iratokról, határidőkről és arról, hogy milyen program szerint adhatják le az iratcsomókat.