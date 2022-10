Munkájukat értékelték a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők

Felnőttek a feladathoz – így értékelte a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők elmúlt két évben kifejtett munkáját Frunda Csenge frakcióvezető. Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere a hétköznapokban elvégzett feladatokról számolt be. Mindketten hangsúlyozták: munkájuk fontos része, hogy támogassák Soós Zoltán polgármestert a napi ügyek elvégzésében.

„Félidőben vagyunk, sok még a feladat. Fejleszteni kell a közúti infrastruktúrát, körgyűrűk építésével és a fő utcák korszerűsítésével, oda kell figyelni a parkolóhelyekre, az emeletes és földalatti parkolók megépítésére. Úgy érzem, hogy sokat tanultunk az elmúlt két évben, felnőttünk a feladathoz és erős csapatként kívánunk továbbra is dolgozni” – értékelt Frunda.

A helyi tömegközlekedésért és a helyi rendőrségért is felelős alpolgármester, Portik Vilmos többek között arról beszélt, hogy mindkét, közszolgáltatást biztosító egységnél nagyon mélyről kellett kezdeni a munkát. A közszállítási cég esetében vannak már látható eredmények, hiszen

új buszok is érkeztek, és jövőre még látványosabb változások lesznek, hiszen újabb járművek érkeznek, és más fejlesztés is lesznek a közszállítás terén.

Ami a helyi rendőrséget illeti itt arra törekednek, hogy hatékonyabbak legyenek a rendfenntartók, akik különösen odafigyelnek a tilosban parkolókra, kapubejárókat elállókra, de a koldusokra és azokra is, de a szemetelőkre is. Továbbra is az a cél, hogy a helyi rendőrök hatékonyan végezzék a munkájukat.

Közösségi elvárások

Megkérdeztük, hogy milyen előrelépések vannak a magyar közösséget érintő kérdésekben, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésében, a katolikus iskola ügyben és a Sütő András szobor elkészítésében. Kovács Mihály Levente arról számolt be, hogy