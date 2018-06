Munkahelyteremtő irodaház-építés Marosvásárhelyen

Három új irodaházat szeretne építeni a Multivest Group cég Marosvásárhelyen. A projektet nemrég jelentették be, a látványtervek szerint az épületek a Dózsa György úton lévő Multinvest épület szomszédságában lesznek.

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Multinvest cég 2011-ben építette az első marosvásárhelyi irodaépületét, amely több díjat is nyert, mert az építés és a működtetés során innovatív technológiákat, környezetbarát anyagokat, megújuló energiákat használtak, például 180 méterről felhozott meleggel fűtik az épületet, s elektromos autók töltésére alkalmas állomást is létrehoztak.

2015-ben építették a második irodaházat, ami a Dózsa György utcában van, hét szintes és 9000 négyzetméternyi hasznos felülettel bír, s már befejezése előtt lefoglalták helyi, országos és nemzetközi cégek. A Zi de zi román napilap szerint a cég vezetői felismerve, hogy szükség van modern irodaházakra, most három újabb épületet építenek.

Az új irodaházak a Dózsa György utcai Multinvest épület szomszédságában lesznek, a meglevő üzletlánc háta mögött. Az első irodaház építését, a tervek szerint idén ősszel kezdik meg, s földalatti parkolókat is építenek a leendő bérlőknek, akik előre láthatóan jövő nyáron már be is költözhetnek. Az előzetes számítások szerint

az új irodaházak több száz új munkahelyet teremtenek,

s lehetőséget, hogy országos és nemzetközi cégek is Marosvásárhelyre telepedjenek.