Munka a magasban – völgyhídon újítják a vasutat

A munkakezdéstől számítva 45 nap áll a kivitelező marosvásárhelyi cég rendelkezésére, hogy befejezze a szükséges felújítási munkálatokat a lóvészi Karakó-völgyhídon, azaz július 25-éig dolgozhatnak ‒ számolt be érdeklődésünkre a helyszínen Kertész Dénes. Az építő cég munkafelügyelője azt is elmondta, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban nem kedvezett nekik az időjárás, az esőzésekre felkészülten érkeztek a munkások a helyszínre, így tudtak haladni a hídpályán végzendő tennivalókkal.

új szigetelőanyagot helyeztek le, és nekiláttak a betonréteg elterítéséhez ‒ a híd kétharmadán ez már meg is történt, de a fennmaradó egyharmadon is le volt fektetve az ahhoz szükséges drótháló.

Múlt hétvégi találkozásunkkor arról is beszámolt az illetékes, hogy a munkát a hídon lévő rétegek felszedésével kezdték: mostanra eltávolították a vasúti síneket, a talpfákat, vagyis a betonaljakat, a töltést és egy réteg betont is egészen a hídon lévő régi szigetelésig. Ezt követően

Padka is lesz a töltés mellett

Ottjártunkkor éppen a sínpár két oldalára tervezett padkát öntötték a munkások ‒ egyharmadával már kész is voltak ‒, ezt amiatt hozzák létre, hogy a kőtöltés talpfákról való leomlását megakadályozzák ‒ magyarázta Kertész Dénes. Hozzátette, a töltés hiányában a talpfa fedetlen marad (legyen az fa vagy beton), a sín a hőség hatására a megengedettnél jobban kitágulhat és elhajolhat.

HIRDETÉS

Az elkészülő betonrétegre rákerül még egy szigetelőfestés, majd egy korrózióvédelmi anyag is. „Utána jöhet a töltés, a talpfák, a sín, és mehet is a vonat” ‒ sorolta mosolyogva a következő lépéseket. Majd előrebocsájtotta azt is, hogy jövőben a híd tartópilléreinek és a vasszerkezet felújításával folytatódhat a munka.