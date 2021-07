Mulasztással vádolja a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályát egy beteg

• Fotó: Pinti Attila

A páciens szívpanaszokkal érkezett a kórházba, ismertette, hogy hét évvel ezelőtt már volt szívinfarktusa, és ugyanazokat a tüneteket észleli. A kivizsgálás során az infarktus gyanúja nem igazolódott be, pánikrohammal diagnosztizálták, és hazaküldték.

A beteg a brassói kórházba ment, ahol már szívinfarktust állapítottak meg nála, és a szívkatéterezést is elvégezték. „Az elkövetkezőkben a belső kivizsgálást lezárjuk és a végső következtetések alapján, amennyiben mulasztás történt, a megfelelő lépéseket megtesszük, ahogy ezt mindig megtettük, amikor a helyzet megkívánta. A belső vizsgálat részeként a feljelentést megfogalmazó személy álláspontját is meghallgatjuk és orvosi dokumentumokat is összevetjük” – mondta szerdán sajtótájékoztatón újságírói kérdésre András-Nagy Róbert kórházigazgató.

HIRDETÉS

Hozzátette, az első információk alapján, a sepsiszentgyörgyi kórházban a sürgősségi ellátáskor végzett paraklinikai vizsgálatok szerint a betegnél nem volt infarktusra utaló tünet. A páciens szóban ismertette kórtörténetét, amikor jelentkezett a sürgősségi osztályon, ezt az orvosi csapat visszaigazolta, azonban hivatalos dokumentumot nem mutatott be. Amint jelentkezett a sürgősségen, azonnal megvizsgálták, egy percet sem kellett várakoznia, és a szívparaméterek normális értéket mutattak. Megtörténhet, hogy más eredményt mutat a brassói kórházban elvégzett EKG-vizsgálat, amelyre pár órával később került sor, szögezte le az igazgató.