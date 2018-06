Műhelymunkára érkeztek a Kárpát-medencei színisek

A marosvásárhelyi színitanoda diákjai kezdeményezték két évvel ezelőtt azt a találkozót, amelyen a Kárpát-medence egyetemein színészmesterséget magyar nyelven tanuló diákok találkoznak. Nem csak ismerkedést, találkozást, hanem együtt dolgozást, közös műhelymunkákat is jelent a MASZIDI, a Magyar Színházi Diáktalálkozó.

• Fotó: Haáz Vince

A találkozó ötlete Gaál Attila Csaba fejéből pattant ki két évvel ezelőtt, a már Veszprémen dolgozó színművész akkor még a Köteles utcai egyetem színésztanonca volt, és úgy érezte, nagyon gyenge a kapcsolatuk a többi egyetemmel, a máshol, de ugyancsak magyarul színésznek tanuló diáksággal.

Ő pedig kíváncsi a többiekre, és elhatározta, hogy tenni is fog érte. Az ötlete az egyetem vezetőségének is tetszett, így született meg két évvel ezelőtt az első Magyar Színházi Diáktalálkozó.

Azt gondoltam, ha együtt dolgozunk, kialakulnak kapcsolatok, amelynek amellett, hogy megismerjük egymás munkamódszereit, egyéb hozadéka is lehet. Lett is: innen ment valaki Újvidékre rendezni, meg Budapestről is jöttek ide rendezni

– fogalmaz az ötletgazda, aki két évvel ezelőtt diáktársaival szervezte meg a találkozót, ezúttal meg a jelenlegi diákoknak adja át szervezési tapasztalatát.

A második találkozó hétfőn már elkezdődött, és egészen vasárnapig tart: összesen negyvenöt színészhallgató vesz részt műhelymunkákban, az újvidéki, budapesti, kaposvári, kolozsvári és marosvásárhelyi diákok öt különböző csoportban dolgoznak egész héten, a workshopot a különböző egyetemek tanárai vezetik: Forgács Péter, a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemről, Uray Péter a Kaposvári Egyetemről, Hernyák György és Táborosi Margaréta az Újvidéki Művészeti Akadémiáról, Szilágyi-Palkó Csaba, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karáról, míg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet Sebestyén Aba képviseli.

A műhelymunkán kívül szabadidős foglalkozások, összejövetelek, koncertek is szerepelnek a programban, amelyek szintén a kapcsolatépítés jegyében zajlanak. A diákok munkájának eredményét majd vasárnap este meg is lehet tekinteni a Stúdió Színházban, ahol 18 órától láthatjuk, hogy ki mit gondolt, mit ad elő a hatalom tematikájában.