Molnár Levente és az MRP koncertezik pünkösdszombaton délután Csíksomlyón

2023. május 23., kedd

Rengeteg pótolnivalójuk volt, közben okosútban gondolkodnak

„Ha négy év alatt nem is, de nyolc év leforgása alatt nincs olyan megyei besorolású út Kovászna megyében, amelyre ne kerülne aszfalt. Az, hogy most nagyobb munkálatok zajlottak Erdővidéken, annak tudható be, hogy az a térség nagyon el volt hanyagolva”.