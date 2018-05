Mit adtak a magyar tudósok a nagyvilágnak?

• Fotó: Haáz Vince

Egyed Zs. Imre professzor nyitotta meg szerdán a tudománytörténeti kiállítást, elmondva, hogy ez a tárlat ékes bizonyítéka annak, hogy „nem szégyen magyarnak lenni”, hogy mi is alkotunk kiemelkedőt. A kiállítás segítségével vizuálisan is megismerkedhetünk azzal, hogy mivel is járultak hozzá a magyarok a tudományok fejlődéséhez. A kiállított 80 posztert Pálfi György professzor állította össze, ezek több mint 300 magyar tudós munkásságát mutatják be: 15 poszteren a magyar származású, illetve magyar kötődésű Nobel-díjasok munkásságát ismertetik, a többin a közlekedés, a világűr, az információ hordozók, a gyógyászat, az atomenergia és sok egyéb területen végzett felfedezések vagy fejlesztések is helyet kaptak, de természetesen Rubik Ernő találmánya sem maradt ki.