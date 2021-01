Mínusz 23 fokra ébredtek vasárnap a csíkszeredaiak

Parkoló Ivóban, tömegközlekedési járat a Hargitára? Hosszú távú megoldáson dolgoznak

Tavaly év végén többször is „bedugult” a Madarasi Hargita Síközponthoz vezető ivói út, a további problémák elkerülésére közlekedési programot vezettek be a hegyre felvezető erdei úton. A fel- és lejárásra vonatkozó program marad az idei szezonban, sőt Szentegyháza felől is korlátozások lesznek.