Mindenhol készülnek a forgatókönyvek szerinti tanévkezdésre, de sok még a kérdőjel

A Maros és Hargita megyei tanintézmények legnagyobb része talált megoldást a zöld forgatókönyv szerinti iskolakezdésre, azaz arra az esetre, amikor minden diák bejár az iskolába a szociális távolság betartásával. Sok esetben két váltásban tudnák ezt megvalósítani, ezért több száz pedagógusra és kisegítő személyzetre is szükségük van a tanintézeteknek.

Hargita és Maros megyében a legtöbb iskolában a zöld forgatókönyvben reménykednek • Fotó: Veres Nándor

A koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott zöld forgatókönyv esetén az oktatási intézmények 72,8 százaléka tudna egy váltásban iskolába járni, 26,43 százalékuk két váltásban tudná megoldani; a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola egyedüliként jelezte, hogy ott csak három váltásban tudná megoldani azt, hogy minden tanuló napi szinten bejárjon az iskolába – számolt be a Székelyhonnak Demeter Levente, Hargita megyei főtanfelügyelő az iskolák által összeállított megoldásokról.

HIRDETÉS

Százakat kellene alkalmazni

A Hargita megyei iskolák 96 százaléka a zöld forgatókönyvnek megfelelő iskolakezdést szeretné, de ez előre borítékolható volt, hiszen közösségi lények vagyunk, és ez fokozottan érződik most, hogy a gyerekek is iskolába kívánkoznak, még akkor is, ha maszkot kellene viselniük a jelenlegi jogszabályok szerint

– fejtette ki a főtanfelügyelő. Hozzátette, zöld forgatókönyv esetén 887 didaktikai személyt kellene alkalmazni,

a higiéniai feltételek megszervezésére pedig még plusz 362 takarító személyt kellene megyeszinten felvenni, hogy megvalósuljon a két vagy három váltásban zajló tanítás.

„Az is kérdés, hogy egyáltalán szó lehet új alkalmazásokról, hiszen már az alkalmazások időszakának a végén járunk, de még nem lehet tudni, hogy pontosan miként képzelte el a minisztérium a plusz személyzetet, tanerőt” – magyarázta Demeter Levente.

Sárga forgatókönyv

Sárga forgatókönyv esetén az osztálytermek mintegy húsz százaléka tudná megoldani a hibrid oktatást, vagyis ahol fele-fele arányban online és személyes jelenléttel tanulnának, hiszen nem elég csak a vizsgákon használt kamera, olyan kell, amely internetre tud csatlakozni, így számítógép vagy laptop és természetesen internet szükséges az élő közvetítéshez. Még nincs meg az egészségügyi minisztérium elvárásait összesítő tájékoztató, tehát még módosulhatnak az elvárások, ezt jövő hétre ígérte a tanügyminisztérium. A tanfelügyelőség vezetője kifejtette:

már csak egy hónap van iskolakezdésig, ezért jó lenne tudni, hogy minek kell pontosan megfelelniük az iskoláknak.

Megvalósítható elvárásokat kértek

Maros megyében 118 tanintézmény tudja megvalósítani a zöld forgatókönyv szerinti megoldást egy váltásban, és 78 tanintézményben lesz szükség két váltásra, azaz egy része a diákoknak délutáni váltásban fog iskolába járni – tudtuk meg a megye helyettes főtanfelügyelőjétől, Illés Ildikótól. „Monica Anisie tanügyminiszter a tanfelügyelőségek vezetőivel tartott videokonferencia keretében fejtette ki, hogy abban az esetben,

ha egy osztályban megjelenik a koronavírus akár egy diáknál, akkor az osztályban két hétre felfüggesztik a tanítást.

De várjuk a részletes tájékoztatót a tanügyminisztériumtól, hogy minek kell pontosan megfelelni. Volt már egy, de azt visszavonták, mert kicsit drasztikus elvárások szerepeltek benne, ilyen volt például, hogy minden iskola udvarát magas nyomású vízzel és fertőtlenítővel mossák át háromszor, ezek olyan elvárások, amelyeket legtöbb helyen nem lehet megvalósítani. Megkérték, hogy olyan elvárásokat írjanak le, amelyek megvalósíthatóak” – számolt be nekünk Illés Ildikó. A helyettes főtanfelügyelő hozzátette, hogy

Maros megyében is szükség lesz sok új tanügyi állásra, és reméli, hogy abból a sokból kap is valamennyit a megye.

Plexiüvegből védőfalat

Bár az esetszámok még nem indokolnák a sárga forgatókönyv szerinti hibrid iskolába járási megoldásokat sem Hargita, sem Maros megyében,

vannak oktatási intézmények, ahol megoldásként gondoltak arra, hogy fele-fele arányban online és fizikai jelenléttel oldják meg a tanítást, mert a kisméretű tantermekben lehetetlen betartani az egy méteres szociális távolságot a diákok között.

A marosvásárhelyi George Coșbuc Általános Iskola vezetőtanácsa például úgy döntött, hogy az iskola pénzalapjából minden osztálytermet kamerával szerel fel, hogy szükség esetén az otthonmaradó diákok is online követhessék a tanórát. Az egyik elemi osztály szülői közössége közösen döntött arról, hogy

saját költségükön plexiüvegből készült védőfalat szereltet a padokra, így minden diák mehet iskolába zöld forgatókönyv esetén, és nem kell kéthetente váltásban bejárniuk.

Bár csak 13 diák van az osztályban, a terem mérete mégsem teszi lehetővé azt, hogy egy méteres távolság legyen köztük – tudtuk meg a szülői közösség egyik tagjától. A megoldás nem olcsó, diákonként 220 lejbe kerülne, de ez kiválthatná az órán kötelező maszkviselést is, ezért a szülők ezt a megoldást részesítik előnyben.

Padokból „szigetet”

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium jó helyzetben van, hiszen nincs szükség délutáni váltásra és osztályok szétválasztására sem. Tamási Zsolt iskolaigazgató érdeklődésünkre elmagyarázta az általuk kitalált megoldást:

a padokból „szigeteket” alakítottak ki, ahol az egymással szembeülő és az egymással párhuzamosan vagy oldalasan ülő diákok között is megvan a kellő távolság, és a szigetek közötti távolságtartás mellett is elférnek a tanulók.

„Egy osztályt kellett a tornaterembe költöztetnünk, ahol nem jött ki a távolságtartás a teremméret miatt, és így minden osztály délelőtti váltásban, osztálybontás nélkül működhet. Új tanerőre nincs szükség, de takarító személyzetre igen, bár ez nem a mostani helyzet miatt van, hanem már másfél éve kérjük, amióta az elemi tagozatot más ingatlanba költöztettük, mert itt már nem fértünk” – fejtette ki Tamási Zsolt. Minden osztályban van kamera, internet, számítógépet pedig az informatika laborból tudnak hozni, így az esetleges sárga forgatókönyvre is fel vannak készülve a marosvásárhelyi katolikus tanintézetben.

Tamási Zsolt szerint félreértésre ad okot az, hogy nem volt világos, hogy a padok vagy a diákok között kell betartani az előírt távolságot, mert ha a padok között, akkor szinte egy iskolában sem lehet ezt megvalósítani, főleg, hogy sok helyen kétszemélyes padok vannak.

Ha a diákok között mérjük a távolságot, akkor könnyedén kijön, mert egy diákra számolunk másfél métert – a testszélességével együtt – és ezt megszorozzuk a diáklétszámmal, tehát egy harmincas létszámú osztály be kell férjen egy 45 négyzetméteres terembe

– magyarázta számításait az iskolaigazgató.